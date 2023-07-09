"Противников заборосали бомбами". В Индии в результате столкновений на местных выборах погибли 20 человек

Издание пишет о 20 погибших, начиная с закрытия избирательных участков вечером 8 июля. В частности, 20-й жертвой стал утром 9 июля сторонник партии "Всеиндийский тринамул конгресс", его зарезали.

В ходе столкновений "в ряде деревень противников забросали бомбами".

India Today сообщает, что вспышка насилия была спровоцирована "ожесточенной словесной перепалкой" между сторонниками правящей партии и одной из их конкурентов, которая требовала повторного голосования "в нескольких кабинах".

Агентство "Синьхуа" отмечает, что около 20 человек были ранены в результате применения "нелегального оружия отечественного производства", при этом конкурирующие группы "пустили в ход дубинки, мачете и кирпичи, дойдя даже до применения бомб".