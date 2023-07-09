ГОРДОН
 
 
МИР

"Противников заборосали бомбами". В Индии в результате столкновений на местных выборах погибли 20 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беспорядки спровоцировала перепалка между представителями двух партий
Беспорядки спровоцировала перепалка между представителями двух партий
Фото: ЕРА (архив)

В штате Западная Бенгалия на востоке Индии произошли вооруженные столкновения сторонников партий, которые участвовали в выборах в сельские органы власти. Об этом 9 июля сообщает India Today.

Издание пишет о 20 погибших, начиная с закрытия избирательных участков вечером 8 июля. В частности, 20-й жертвой стал утром 9 июля сторонник партии "Всеиндийский тринамул конгресс", его зарезали.

В ходе столкновений "в ряде деревень противников забросали бомбами".

India Today сообщает, что вспышка насилия была спровоцирована "ожесточенной словесной перепалкой" между сторонниками правящей партии и одной из их конкурентов, которая требовала повторного голосования "в нескольких кабинах".

Агентство "Синьхуа" отмечает, что около 20 человек были ранены в результате применения "нелегального оружия отечественного производства", при этом конкурирующие группы "пустили в ход дубинки, мачете и кирпичи, дойдя даже до применения бомб".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индия, выборы, раненые, погибшие, партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказал не спешить возвращаться из США ради встречи". Жена командира полка "Азов" Прокопенко созвонилась с ним после его возвращения в Украину
"Сказал не спешить возвращаться из США ради встречи". Жена командира полка "Азов" Прокопенко созвонилась с ним после его возвращения в Украину
Галина ГРИШИНА
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Галина ГРИШИНА
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Галина ГРИШИНА
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
Галина ГРИШИНА
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
Галина ГРИШИНА
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
Галина ГРИШИНА
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Галина ГРИШИНА
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Галина ГРИШИНА
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Галина ГРИШИНА
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Галина ГРИШИНА
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились (82054)
2
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото (36535)
3
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра (23502)
4
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном (18220)
5
53-летняя Лопес показала лицо без макияжа и призналась, какие два средства использует (18097)
6
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (17907)
7
"Моя бесконечность". Чмерковский показал прогулку с новорожденным сыном (16909)
8
Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак (16539)
 
 
 
 