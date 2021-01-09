В Индии в результате пожара в больнице погибли 10 младенцев

По данным министра здравоохранения индийского штата Махараштра Раджеша Топе, во время пожара в районной больнице города Бахандра три младенца умерли от ожогов, а еще семь – надышавшись угарного газа.

Погибшие дети были в возрасте от нескольких дней до трех месяцев Фото: ЕРА

9 января в индийском городе Бхандара (штат Махараштра) в результате пожара в районной больнице погибли 10 младенцев. Об этом сообщает со ссылкой на представителей местный телеканал NDTV.

Всего в специальном отделении по уходу за новорожденными находились 17 младенцев. Когда начался пожар, спасатели и охранники успели спасти семерых детей с помощью лестницы.

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе сказал, что три младенца умерли от ожогов, остальные – от угарного газа.

Глава МВД Индии Анил Дешмук заявил, что виновные будут наказаны, и следствие выясняет причины пожара.

Бывший член правительства страны Девендра Фаднавис утверждает, что пожар в больничной палате возник после короткого замыкания в кондиционере.

По данным NDTV, спасли тех младенцев, которые находились в родильной палате. Дети, которые погибли, – в другой палате.

Все умершие были в возрасте от нескольких дней до трех месяцев.