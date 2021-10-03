Пучдемон вернулся на суд в Италию

4 октября состоится слушание по вопросу о том, должна ли Италия передать Пучдемона Испании Фото: EPA

В понедельник, 4 октября, в суде города Сассари состоится слушание по вопросу о том, должна ли Италия передать Пучдемона Испании.

Ранее судья Верховного суда Испании Пабло Лларена выдал ордер на задержание 58-летнего Пучдемона в качестве обвиняемого по делу об организации незаконного референдума о независимости Каталонии и попытке отделения Каталонии от Испании.