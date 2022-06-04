Пугачев: Башни Кремля не хотят заканчивать войну с Украиной, они хотят ее выиграть

Пугачев (на фото) отметил, что, когда Путин пришел в России к власти, он не собирался ни с кем воевать Фото: ЕРА

"Нет, не хотят. Они хотят ее выиграть. Выиграть можно эту войну двумя методами, первый – выгрызть в прямом смысле военном: типа захватить Киев и так далее, поставить там свое правительство и прочее. В это мало кто верит, потому что даже в этой изолированной стране есть "сарафанное радио" и представление о том, что все, что можно, туда уже отдали, ничего нового не предвидится", – сказал он.

Бывший друг Путина отметил, что, когда Путин пришел в России к власти, он не собирался ни с кем воевать.

"Элита все понимает про то же министерство обороны. И все понимают, что продали, раздерибанили все, что можно, за 20 лет. Причем кто? Друзья Путина. То есть они это делали и Путин это знал, это же не неожиданность для Путина", – объяснил Пугачев.

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