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Пугачев: Башни Кремля не хотят заканчивать войну с Украиной, они хотят ее выиграть

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Пугачев (на фото) отметил, что, когда Путин пришел в России к власти, он не собирался ни с кем воевать
Пугачев (на фото) отметил, что, когда Путин пришел в России к власти, он не собирался ни с кем воевать
Фото: ЕРА

В Кремле все хотят выиграть войну с Украиной. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев, отвечая на вопрос, не хотят ли "башни Кремля" свернуть войну в Украине.

"Нет, не хотят. Они хотят ее выиграть. Выиграть можно эту войну двумя методами, первый – выгрызть в прямом смысле военном: типа захватить Киев и так далее, поставить там свое правительство и прочее. В это мало кто верит, потому что даже в этой изолированной стране есть "сарафанное радио" и представление о том, что все, что можно, туда уже отдали, ничего нового не предвидится", – сказал он.

Бывший друг Путина отметил, что, когда Путин пришел в России к власти, он не собирался ни с кем воевать.

"Элита все понимает про то же министерство обороны. И все понимают, что продали, раздерибанили все, что можно, за 20 лет. Причем кто? Друзья Путина. То есть они это делали и Путин это знал, это же не неожиданность для Путина", – объяснил Пугачев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью глава Кремля назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Спустя 100 дней российские войска потеряли более 31 тыс. погибших (по данным Генштаба Вооруженных сил Украины), оккупанты также были изгнаны из северных областей и отодвинуты от Харькова. Сейчас бои идут на Донбассе (наиболее активно – в районе Северодонецка Луганской области), на юге страны и в Харьковской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Кремль, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев, президент, войска, российские оккупанты
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