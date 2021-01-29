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Расследование о дворце Путина набрало более 100 млн просмотров

Расследование Фонда борьбы с коррупцией о дворце президента России Владимира Путина спустя 10 дней после публикации остается на первом месте в трендах YouTube в Украине, Беларуси, Латвии, Казахстане. Из российских трендов оно исчезло.

Путин отрицает наличие у него дворца
Путин отрицает наличие у него дворца
Фото: EPA

Расследование о дворце российского президента Владимира Путина, опубликованное на YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального, к 29 января посмотрели более 100 млн раз.

На видео 4,3 млн лайков, 170 тыс. дизлайков и 1,6 млн комментариев.

Несмотря на то, что ролик вышел 10 дней назад, он остается на первом месте в трендах в Украине, Беларуси, Латвии, Казахстане. В Литве и Грузии ролик на втором месте, в Израиле – на третьем.

В Чехии видео на седьмом месте в трендах, на Кипре – на 10-м, в Азербайджане и Болгарии – на 13-м.

В России расследование пропало из трендов.

19 января ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

25 января ролик прокомментировал и сам Путинсказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, YouTube, расследование, дворец
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