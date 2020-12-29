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"Репортеры без границ" сообщили, сколько журналистов погибло в этом году

Организация "Репортеры без границ" сообщила о росте количества случаев убийств журналистов в "мирных" странах, где нет вооруженных конфликтов. Самыми опасными странами для работы представителей СМИ остаются Афганистан, Пакистан, Мексика, Индия и Ирак.

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Более 80% убийств журналистов совершили намеренно, сообщили "Репортеры без границ"
Более 80% убийств журналистов совершили намеренно, сообщили "Репортеры без границ"
Фото: ЕРА

В 2020 году в мире при исполнении профессиональных обязанностей погибли 50 журналистов, 387 находятся в заключении. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ", который опубликовали 28 декабря.

Количество убийств журналистов возросло в странах, не затронутых войной, которые считаются мирными. Если в 2016 году 58% убийств приходилось на зоны боевых действий, то сейчас лишь 32% погибших приходится на страны, где идет война, таких как Сирия, Йемен, Афганистан или Ирак, говорится в отчете.

В этом году 84% журналистов убили специально, а некоторых – особо варварским образом, рассказали "Репортеры без границ". Так, в Мексике репортера ежедневной газеты El Mundo Хулио Вальдивия Родригеса обезглавили, а редактора местного новостного сайта Punto x Punto Noticias Виктора Фернандо Альвареса Чавеса "разрубили на куски". В Индии репортера газеты Rashtriya Swaroop сначала облили антисептиком на спиртовой основе, а затем заживо сожгли в собственном доме. Сожженный журналист писал о коррупции местного чиновника. Другого индийского тележурналиста, Исравела Моисея из юго-восточного индийского штата Тамил Наду, зарубили мачете.

Всего в Мексике убили восемь журналистов, в Индии – четырех, на Филиппинах – троих и в Гондурасе – также троих.

В Иране главным палачом выступало государство, сказано в отчете. Там повесили редактора сайта и новостного Telegram-канала Amadnews Рухоллу Зама за его работу. В 2017–2018 годах сайт и Telegram-канал Amad News информировали о протестах, которые охватили несколько десятков иранских городов. Из-за этого власти Ирана обвинили Зама, его сайт и Telegram-канал в подстрекательстве протестующих

Семь журналистов убили при освещении акций протеста в Ираке, Нигерии и Колумбии. Самыми опасными странами для работы журналистов остаются Афганистан, Пакистан, Мексика, Индия и Ирак. В зону самого высокого риска попадают те, кто пишет о коррупции, нецелевом использовании бюджетных средств, об организованных преступных группировках и наркокартелях и их связях с политиками.

Генеральный секретарь организации Кристоф Делуар отметил, что журналисты все чаще становятся мишенью, когда исследуют или освещают деликатные темы. В настоящее время 387 журналистов находятся в заключении за свою работу. Такая цифра означает, что количество задержанных журналистов во всем мире по-прежнему находится на исторически высоком уровне, отметили "Репортеры без границ".

В 2020 году на 35% увеличились произвольные задержания женщин-журналистов. Четырнадцать журналистов арестовали за освещение темы пандемии коронавирусной инфекции, они все еще находятся в заключении.

Количество погибших журналистов в мире в 2019-м году было самым низким за 16 лет. Тогда в мире убили 49 журналистов, 389 находились в тюрьмах, а 57 держали в заложниках. 

Теги: Ирак, Индия, Филиппины, Пакистан, Колумбия, коррупция, Афганистан, Сирия, убийство, Мексика, Нигерия, Репортеры без границ, Йемен, Гондурас, журналисты, чиновники, задержание, женщины, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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