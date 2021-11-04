ГОРДОН
 
 
МИР

Россия аннулировала вид на жительство и депортировала корреспондента нидерландской газеты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Веннинк работал в Москве с 2015 года
Веннинк работал в Москве с 2015 года
Фото: Tom Vennink / Facebook

Нидерландский корреспондент Том Веннинк выслан из России по решению властей. О высылке своего сотрудника 3 ноября сообщила газета Volkskrant.

В публикации говорится, что российский вид на жительство Веннинка был отозван по причине административных правонарушений. Ему запрещено въезжать на территорию России до января 2025 года.

У издания есть свой корреспондент в России с 1988 года. Веннинк работал в Москве с 2015 года и пытался продлить аккредитацию с начала осени. Ранее это никогда не было проблемой, но в этом году у него возникли сложности. 1 ноября журналисту сообщили, что МВД РФ аннулировало его вид на жительство и что он должен покинуть Россию в течение трех дней.

Ведомство указало нидерландскому журналисту на два административных правонарушения: в 2019 году он несвоевременно сообщил адрес своего проживания в Москве, а в 2020 году посетил Чукотку, "не запросив разрешения у губернатора этой провинции". За оба нарушения журналист уже уплатил штрафы. 

Главный редактор de Volkskrant Питер Клок отмечает, что в прошлые годы подобные административные правонарушения никогда не были препятствием для продления вида на жительство, а теперь российские власти отказались пояснять, почему давние нарушения вдруг стали основанием для депортации.

В министерстве иностранных дел Нидерландов выразили сожаление по поводу решения России. "Для Нидерландов неприемлемо, если журналист вынужден покинуть страну против своей воли", – подчеркивается в заявлении главы ведомства, которое цитирует газета.

Посол Нидерландов также попросил разъяснений по этому поводу в Москве, а представители министерства обсуждали этот вопрос с послом России в Гааге. Но попытки оказались безуспешными – россияне сообщили голландскому правительству, что корреспондентскую визу продлить нельзя.

Контекст:

Издание отмечает, что высылка корреспондента произошла на фоне ухудшения отношений между Амстердамом и Москвой, которое началось после катастрофы рейса MH17, сбитого ракетой в небе над Донбассом. "Россия предприняла много попыток воспрепятствовать и повлиять на расследование авиакатастрофы", – говорится в публикации.

Также газета упоминает недавнее решение апелляционного суд в Амстердаме о возвращении экспонатов выставки скифского золота Украине. В качестве еще одного фактора напряженности издание приводит судебное разбирательство по делу ЮКОСа. 5 ноября Верховный суд Нидерландов примет решение по давнему конфликту вокруг нефтяной компании, в котором противостоят друг другу российское правительство и бывшие акционеры.

Веннинк – не первый иностранный корреспондент, высланный в этом году из России. В конце августа из РФ была вынуждена уехать журналистка BBC Сара РейнсфордВ МИД РФ отказ пояснили ответной реакцией на действия Великобритании, которая "дискриминирует" российские СМИ и не выдает визы журналистам из России. 

Теги: Россия, СМИ, Нидерланды, депортация, журналисты, МВД РФ, Чукотка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
"Это не ножки, это волшебство!" Каменских позировала в ультракоротких шортах
"Это не ножки, это волшебство!" Каменских позировала в ультракоротких шортах
"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке
"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке
  "В "Танцах" мне говорили: "Что ты постоянно идеальная? Давай, плохо станцуешь? Нужна изюминка". Ризатдинова рассказала о закулисье проекта
  "В "Танцах" мне говорили: "Что ты постоянно идеальная? Давай, плохо станцуешь? Нужна изюминка". Ризатдинова рассказала о закулисье проекта
"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье
"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье
"Фигуристая", "Куколка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала в "голом" топе
"Фигуристая", "Куколка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала в "голом" топе
Застреливший оператора Болдуин подтвердил слова костюмера об отсутствии хаоса на съемках "Ржавчины"
Застреливший оператора Болдуин подтвердил слова костюмера об отсутствии хаоса на съемках "Ржавчины"
"Красивый ангел". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела свадебное платье
"Красивый ангел". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела свадебное платье
Каминская показала отрицательный тест на COVID-19. Подписчики заметили в нем ошибку. Фото
Каминская показала отрицательный тест на COVID-19. Подписчики заметили в нем ошибку. Фото
"Прошу на … с моей страницы". Экс-муж Ани Лорак объяснил, почему матерится их 10-летняя дочь
"Прошу на … с моей страницы". Экс-муж Ани Лорак объяснил, почему матерится их 10-летняя дочь
  "Пожалели и отпустили". Филолог Авраменко рассказал, чем задобрил полицию после нарушения ПДД
  "Пожалели и отпустили". Филолог Авраменко рассказал, чем задобрил полицию после нарушения ПДД
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки на лобке
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки на лобке
"Помидорчик", "Спелая вкусная ягодка". 41-летняя Семенович станцевала на пляже в декольтированном платье
"Помидорчик", "Спелая вкусная ягодка". 41-летняя Семенович станцевала на пляже в декольтированном платье
"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей
"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (428704)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (315638)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (115944)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (102247)
5
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (102241)
6
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (92737)
7
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (84103)
8
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (67120)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS