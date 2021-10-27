В МИД РФ заявили, что решение суда по скифскому золоту ставит под угрозу сотрудничество между музеями России и Нидерландов

Захарова: До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики Фото: EPA

"До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния", – сказала она.

По словам Захаровой, "руководствуясь исключительно политическими мотивами", судьи "полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова", где были обнаружены артефакты.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно", – заявила она.