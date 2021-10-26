Суд в Амстердаме решил вернуть Украине скифское золото, ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в зоне ООС. Главное за день

Суд в Амстердаме решил вернуть Украине скифское золото

Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота, отклонив апелляционную жалобу оккупационных "властей" Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов.

Музейные экспонаты могут считаться наследием Крыма, так как происходят оттуда, но они являются частью культурного наследия Украинского государства, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Россия уже заявила о намерении воспользоваться возможностью обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов.

ВСУ впервые применили в зоне ООС ударный беспилотник Bayraktar

Вооруженные силы Украины сегодня впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.

Сначала СМИ опубликовали видео использования Bayraktar для контрбатарейной борьбы (перед этим боевики обстреляли украинские позиции, один боец ВСУ погиб, еще один получил ранение), а потом в Генштабе ВСУ рассказали подробности.

Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться. Читайте полный текст эксклюзивного интервью

Кулеба назвал Путина убийцей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня провел час общения с пользователями Twitter. Отвечая на их вопросы, министр назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, заявил, что Украина будет добиваться экстрадиции экс-"прокурора" оккупированного РФ Крыма Натальи Поклонской из Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса), куда ее назначили послом России, и рассказал, сколько украинцев еще хотят уехать из Афганистана.

США включили Украину в список "очень высокого риска" заболевания коронавирусом

Центры по контролю и профилактике заболеваний США включили Украину в список стран с очень высоким риском заболевания коронавирусом и рекомендовали американцам воздержаться от поездок в страну. Даже полностью вакцинированные туристы могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19 в Украине, считают в CDC.

За 24 часа 25 октября в Украине скончалось от коронавируса 734 человека – это максимальное число умерших за сутки с начала эпидемии в стране.

Свежие политические рейтинги

Центр Разумкова опубликовал сегодня результаты социологического опроса, который проводили 14–20 октября.

Согласно опросу, действующий глава государства Владимир Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге, но уровень его поддержки обвалился более чем на 6 процентных пунктов по сравнению с результатами исследований, которые проводили в сентябре. Примерно такое же падение рейтинга показало и исследование Киевского международного института социологии, опубликованное 19 октября.

"Слуга народа", согласно опросу Центра Разумкова, лидирует в рейтинге политических партий, на втором месте – "Европейская солидарность". В опросе КМИС позиции политсил были противоположны: "Евросолидарность" занимала первую позицию, "Слуга народа" – вторую.