Глава МИД Украины ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей

Об этом он написал в Twitter в ходе общения с пользователями соцсети.

"Путин – убийца?" – спросили министра.

"Да", – ответил Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

В 2021 году, после того, как вышло интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал Путина убийцей, подобные вопросы начали задавать мировым и украинским политикам. В частности, об этом спрашивал украинский нардеп от "Европейская солидарности" Алексей Гончаренко у канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, канцлер ответила уклончиво. Задавали этот вопрос и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

То, что Путин – убийца, известно всем, и не "следует стесняться говорить это", считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Аналогичное мнение высказывал украинский спортсмен, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.