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ПОЛИТИКА

США, Украина и еще 16 стран потребовали от РФ прекратить преследование СМИ. В Кремле ответили, что не будут "прислушиваться к такой критике"

Песков на обращение западных стран заявил, что в РФ "не намерены ни с кем обсуждать" свое внутренне законодательство
Песков на обращение западных стран заявил, что в РФ "не намерены ни с кем обсуждать" свое внутренне законодательство
Фото: EPA

Страны-участницы международной коалиции за свободу СМИ раскритиковали российский закон об "иностранных агентах" и потребовали от властей России прекратить "усиливающееся преследование независимой журналистики в стране". Заявление "О свободе прессы в России", которое подписали 18 стран, опубликовано 28 октября на сайте Госдепартамента США.

Авторы заявления обвиняют российские власти в усиливающихся репрессиях против независимых средств информации, групп гражданского общества, правозащитников и других людей с помощью закона о "нежелательных" лицах или группах, а также закона о так называемых "иностранных агентах".

В качестве примеров преследования СМИ в документе приводятся задержания журналистов на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, обыски и аресты редакторов студенческого издания Doxa, ограничения работі журналистов во время выборов в Госдуму РФ, признание "нежелательной организацией" издания "Проект", высылка из страны журналистки BBC Сары Рейнсфорд, удержание и пытки в Крыму репортера "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, включение в список "СМИ-иноагентов" таких изданий, как "Радио Свобода", Bellingcat, "Медуза", "Важные истории", VTimes, The Insider, "Медиазона", "ОВД-Инфо", "Дождь" и других.

"Мы осуждаем преследование независимых СМИ и журналистов со стороны российского правительства. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, а также уважать и обеспечивать свободу прессы и безопасность журналистов. Мы призываем российское правительство прекратить подавление независимых голосов, остановить политически мотивированные судебные процессы против журналистов и освободить всех несправедливо задержанных" – говорится в обращении.

Заявление подписали США, Великобритания, Украина, Северная Македония, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Словакия и Словения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил журналистам, что власти России "не готовы прислушиваться к такой критике", сообщает российское госагентство ТАСС. По его словам, "речь идет о нашем внутреннем законодательстве, мы не намерены ни с кем его обсуждать".

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены несколько десятков человек и организаций.

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также изменить действующее законодательство об "иностранных агентах". Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об "иностранных агентах", сообщало "РИА Новости".

Теги: Россия, СМИ, США, преследования, цензура, правозащитники, Дмитрий Песков, Госдепартамент США, репрессии, свобода слова, законодательство, журналисты
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