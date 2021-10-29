США, Украина и еще 16 стран потребовали от РФ прекратить преследование СМИ. В Кремле ответили, что не будут "прислушиваться к такой критике"

Песков на обращение западных стран заявил, что в РФ "не намерены ни с кем обсуждать" свое внутренне законодательство Фото: EPA

Авторы заявления обвиняют российские власти в усиливающихся репрессиях против независимых средств информации, групп гражданского общества, правозащитников и других людей с помощью закона о "нежелательных" лицах или группах, а также закона о так называемых "иностранных агентах".

В качестве примеров преследования СМИ в документе приводятся задержания журналистов на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, обыски и аресты редакторов студенческого издания Doxa, ограничения работі журналистов во время выборов в Госдуму РФ, признание "нежелательной организацией" издания "Проект", высылка из страны журналистки BBC Сары Рейнсфорд, удержание и пытки в Крыму репортера "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, включение в список "СМИ-иноагентов" таких изданий, как "Радио Свобода", Bellingcat, "Медуза", "Важные истории", VTimes, The Insider, "Медиазона", "ОВД-Инфо", "Дождь" и других.

"Мы осуждаем преследование независимых СМИ и журналистов со стороны российского правительства. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, а также уважать и обеспечивать свободу прессы и безопасность журналистов. Мы призываем российское правительство прекратить подавление независимых голосов, остановить политически мотивированные судебные процессы против журналистов и освободить всех несправедливо задержанных" – говорится в обращении.

Заявление подписали США, Великобритания, Украина, Северная Македония, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Словакия и Словения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил журналистам, что власти России "не готовы прислушиваться к такой критике", сообщает российское госагентство ТАСС. По его словам, "речь идет о нашем внутреннем законодательстве, мы не намерены ни с кем его обсуждать".