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Российский драматург Гельман: Наша семья состояла из 12 человек. К концу зимы 1942 года в гетто выжили только я и папа

Советский и российский драматург Александр Гельман рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в 1941 году по дороге в гетто, которое создали в Винницкой области для евреев из Бессарабии и Буковины, умерли его младший брат и бабушка, в самом гетто еще восемь родственников, в том числе мать.

 
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Гельман: Нельзя, чтобы в этом возрасте мальчик видел столько трупов, столько смертей
Гельман: Нельзя, чтобы в этом возрасте мальчик видел столько трупов, столько смертей
Скриншот: Радио Свобода / YouTube

Советский и российский драматург Александр Гельман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в 1940-х годах в еврейском гетто и по дороге к нему умерла почти вся его семья. 

Гельман родился в 1933 году в бессарабском селе Дондюшаны (тогда – Королевство Румыния, сейчас – Молдова). Согласно Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом (известен как пакт Молотова  Риббентропа) от 1939 года, Бессарабия попадала под советскую сферу влияния.

"Но это длилось недолго, меньше года, по-моему. И в одну ночь не стало никого. Это уже был 41-й год. И пришли румыны обратно. Но уже не одни, а вместе с немцами... Немцы появились на мотоциклах. Они давали конфеты детям. И вообще было немножко радостное впечатление, – вспомнил Гельман. – Но через некоторое время все стало мрачно. Собрали всех евреев в один двор. Собирали румыны – румынские коменданты, румынские власти. Румынский солдат, который пришел к нам, сказал маме: "На всякий случай, если у вас есть какие-то драгоценности, возьмите с собой". Мама взяла. Не бог весть что у нее было, но какие-то были кольца. Конечно, это был какой-то плохой сигнал, но мы поехали. Переночевали в этом дворе прямо на улице. И утром построили всех – и повели. Не сказали куда. Было выделено две подводы. Потому что были старые люди, которые не могли сами ходить. В том числе моя бабушка Цюпа. Ее тоже посадили на подводу".

Колонна отправилась в Бершадь Винницкой области. Там было создано гетто, куда свозили евреев из Бессарабии и Буковины (расстояние от Дондюшан до Бершади – около 200 км). 

"По пути уже начались смерти в моей семье. Первым умер братик. Незадолго до войны мама родила мальчика, но у нее молоко кончилось... В общем, он умер, когда мы перешли Днестр. В этот же вечер умерла одна пожилая женщина. С трудом нашли какие-то лопатки, я помню, – выкопали могилу. Положили женщину и ей на грудь положили моего братика – закопали", – рассказал Гельман. 

Потом по дороге умерла его бабушка Цюпа.

"Это уже на Украине. По-моему, это был Ямполь в Винницкой области. Мы там ночевали в каком-то помещении – оно было такое большое, высокое. Может быть, это была синагога. Я не могу точно сказать. Дальше подвод уже не было. Бабушка была в очень плохом состоянии. И офицер румынский, который руководил этим, сказал: "Мы можем или пристрелить ее, или пусть остается". Мы воды какой-то достали (но бабушка уже сама не могла даже взять что-то  лежала абсолютно беспомощно) и ушли. Конечно, она умерла через какое-то время. Я надеюсь, какие-то люди ее похоронили", – сказал Гельман.

Он вспомнил, что украинская часть пути до Бершади "была тяжелой во многих отношениях".

"Особенно было тяжелым полное равнодушие окружающих людей, когда мы проходили через деревни, через какие-то населенные пункты. Не было того, чтобы нам выносили какую-то еду... Были только случаи, когда были готовы поменять, скажем, золотое кольцо на полбуханки хлеба. Это было связано, может быть, с тем, что люди знали, что за помощь наказывают. Но я должен сказать, что когда мы шли по Молдавии, нам выносили какую-то еду – молоко в бутылочке, еще что-то. Без разговоров, без каких-то сочувственных речей. Просто отдавали и уходили. Офицеры особенно не запрещали. Ну, как-то закрывали на это глаза", – сказал драматург.

К Бершади колонна добралась ближе к зиме, поселили прибывших "в каком-то полуподвале".

"Там были нары. И в этом полуподвале нас было несколько семей. Наша семья состояла из 12 человек. Нет, уже из 10, я извиняюсь. И другие семьи. К концу зимы, к марту [1942 года], нары были пустые. Почти пустые. Остались я и папа. От одной семьи – вообще никого", – вспомнил Гельман.

Его мать Мани Шаевна Гельман умерла в гетто.

"У мамы был какой-то нарыв в ухе. Это жуткая боль. Она умерла вот так, лежа на нарах. Папа чего-то бегал куда-то, искал... Мужчин на работу возили в маслобойку, и там давали с собой кусок макухи (остатки семян масличных растений после выжимания из них масла. "ГОРДОН"). Он привозил ее еще теплую. И мы ее ели. Мама не могла это есть. Вообще не ела ничего. Она умерла. Но до этого и другие родственники умерли. Она умерла где-то... Ну, была не последней из умерших, но ближе к последним. И трупы убирали раз в неделю, раз в 10 дней. И мама мертвая лежала рядом со мной: с одной стороны она, с другой – папа. Несколько дней. Был запах определенный... Потом папа вынес ее труп. Там была некая прихожая. Но там уже были другие трупы. Пришлось положить маму как-то головой на другую женщину. В общем, это был кошмар", – сказал Гельман.

В целом из около 20 человек, которых поселили в подвале в Бершади, выжило трое или четверо, отметил он. 

"И условия были такие, что там не было туалетов – надо было выходить на улицу. И чтобы выйти пописать, надо было переступить через трупы, которые в проходной лежали. То есть, конечно, это было ненормально. Я даже не могу сказать, как это на меня воздействовало... Но там было столько... Нельзя, чтобы в этом возрасте мальчик видел столько трупов, столько смертей, – сказал драматург. – Где-то в середине моего пребывания в гетто мне уже казалось, что другой жизни нет, что есть только эта. И я ее воспринимал как нормальную. Я уже не рыдал, не удивлялся. Я играл по возможности, я хотел есть всегда. Но у меня не было ощущения, что что-то может измениться".  

Интервью с Гельманом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

После войны Гельман с отцом вернулся в Дондюшаны, где он доучился в школе, затем поступил в профтехшколу трикотажников в Черновцах. В 1954 году окончил Львовское военное училище, после него шесть лет служил на флоте. В конце 1950-х годов во время службы на Камчатке начал публиковать рассказы и очерки.

В 1960 году переехал в Кишинев, работал фрезеровщиком на заводе, параллельно учился на заочном отделении Кишиневского государственного университета. Не окончив учебу, в 1963 году переехал в Ленинградскую область. Вначале работал там диспетчером на строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши, спустя три года перешел в журналистику. Работал в местных газетах, в это же время занимался драматургией. В 1978 году переехал в Москву, где тесно сотрудничал со МХАТом. В этом театре поставили спектакли по семи пьесам драматурга.

В 1989 году был избран народным депутатом Верховного Совета СССР от Союза кинематографистов.

Среди самых известных пьес Гельмана – "Протокол одного заседания", "Обратная связь", "Наедине со всеми", "Скамейка". По сценариям драматурга было поставлено несколько фильмов, в частности "Премия" (1974). За эту работу Гельману была присуждена Государственная премия СССР. 

Теги: Холокост, Винницкая область, Вторая мировая война, евреи, Александр Гельман
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