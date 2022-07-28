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Россия опровергла подготовку первого с начала войны разговора Блинкена и Лаврова

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27 июля Блинкен заявил, что намерен провести телефонные переговоры с Лавровым
27 июля Блинкен заявил, что намерен провести телефонные переговоры с Лавровым
Фото: ЕРА

Москва не получала обращений Вашингтона по поводу телефонного контакта госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

Сотрудник российского внешнеполитического ведомства заявил агентству, что по официальным каналам разговор не готовится.

"Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было", – сказал он. 

27 июля CNN сообщил об озвученном Блинкеном намерении первый раз после начала войны провести телефонный разговор с Лавровым. При этом госсекретарь подчеркнул, что в ходе общения "не будут обсуждать Украину без Украины".

По данным телеканала, Блинкен хотел лично передать позицию США по освобождению находящихся в заключении в РФ американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

По информации CNN, администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять на американцев Грайнер и Уилана россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США отказался сообщить подробности о предполагаемом обмене. Но отметил, что также планирует обсудить с Лавровым недавно подписанное соглашение о морском экспорте украинского зерна.

Контекст:

Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве (Швейцария)12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры.

В интервью каналу "Дождь", которое вышло 19 февраля, госсекретарь США говорил, что планировал встретиться с Лавровым 24 февраля в Европе. "Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – подчеркивал Блинкен.

23 февраля, после признания Россией "независимости" подконтрольных террористам "ДНР" и "ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей, Блинкен заявил об отмене запланированной встречи с Лавровым.

И Блинкен, и Лавров присутствовали на встрече глав МИД стран G20 7–8 июля, но еще до ее начала в Госдепартаменте подчеркивали, что госсекретарь США не будет общаться с министром иностранных дел России

Теги: США, Сергей Лавров, Госдепартамент США, МИД России, переговоры, экспорт, пленные, Энтони Блинкен, война России против Украины, Виктор Бут, Пол Уилан
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