Россия опровергла подготовку первого с начала войны разговора Блинкена и Лаврова

Сотрудник российского внешнеполитического ведомства заявил агентству, что по официальным каналам разговор не готовится.

"Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было", – сказал он.

27 июля CNN сообщил об озвученном Блинкеном намерении первый раз после начала войны провести телефонный разговор с Лавровым. При этом госсекретарь подчеркнул, что в ходе общения "не будут обсуждать Украину без Украины".

По данным телеканала, Блинкен хотел лично передать позицию США по освобождению находящихся в заключении в РФ американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

По информации CNN, администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять на американцев Грайнер и Уилана россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США отказался сообщить подробности о предполагаемом обмене. Но отметил, что также планирует обсудить с Лавровым недавно подписанное соглашение о морском экспорте украинского зерна.