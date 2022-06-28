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Россия ввела санкции против философа Фукуямы и семьи Байдена

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Джилл и Эшли Байден не смогут приехать в Россию теперь они под санкциями
Джилл и Эшли Байден не смогут приехать в Россию – теперь они под санкциями
Фото: EPA

Министерство иностранных дел России обнародовало 28 июня на своем официальном сайте список из 25 граждан США, против которых вводятся российские санкции. В их числе Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, а также дочь американского лидера Эшли Байден.

В российский "стоп-лист", пояснили в МИД РФ, вносятся 25 американских граждан "из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов", участников так называемой группы Макфол – Ермак, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Дж. Байдена".

Этот список появился в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, говорится в сообщении.

Среди новых фамилий в санкционном списке РФ – философ и футуролог Фрэнсис Фукуяма и ряд других научных деятелей, а также сенаторы Чарльз Грассли, Кирстен Джиллибранд, Сьюзан Коллинз, Митч Макконнелл и другие.

С учетом новых фигурантов санкционного списка число американских граждан, которым из-за санкций запрещен въезд на территорию страны-оккупанта, достигло 1048 человек, свидетельствуют данные на сайте МИД РФ.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину 24 февраля США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.

В том числе США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. В Вашингтоне подчеркнули, что редко прибегают к включению лидеров государств в санкционный список.

Россия 16 марта ввела ответные санкции против Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и еще 11 американцев. В Белом доме, комментируя российские ограничительные меры, включающие запрет на посещение РФ, заявили, что они не планировали туристических поездок в Россию.

Теги: Россия, МИД, санкции, Джо Байден, запрет, Сенат США, Джилл Байден, российская агрессия, война России против Украины, сенатор, русофобия, Фрэнсис Фукуяма
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