Россия ввела санкции против философа Фукуямы и семьи Байдена

В российский "стоп-лист", пояснили в МИД РФ, вносятся 25 американских граждан "из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов", участников так называемой группы Макфол – Ермак, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Дж. Байдена".
Этот список появился в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, говорится в сообщении.
Среди новых фамилий в санкционном списке РФ – философ и футуролог Фрэнсис Фукуяма и ряд других научных деятелей, а также сенаторы Чарльз Грассли, Кирстен Джиллибранд, Сьюзан Коллинз, Митч Макконнелл и другие.
С учетом новых фигурантов санкционного списка число американских граждан, которым из-за санкций запрещен въезд на территорию страны-оккупанта, достигло 1048 человек, свидетельствуют данные на сайте МИД РФ.
В ответ на нападение России на Украину 24 февраля США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.
В том числе США ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. В Вашингтоне подчеркнули, что редко прибегают к включению лидеров государств в санкционный список.
Россия 16 марта ввела ответные санкции против Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и еще 11 американцев. В Белом доме, комментируя российские ограничительные меры, включающие запрет на посещение РФ, заявили, что они не планировали туристических поездок в Россию.