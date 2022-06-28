Россия ввела санкции против философа Фукуямы и семьи Байдена

Джилл и Эшли Байден не смогут приехать в Россию – теперь они под санкциями Фото: EPA

В российский "стоп-лист", пояснили в МИД РФ, вносятся 25 американских граждан "из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов", участников так называемой группы Макфол – Ермак, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Дж. Байдена".

Этот список появился в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, говорится в сообщении.

Среди новых фамилий в санкционном списке РФ – философ и футуролог Фрэнсис Фукуяма и ряд других научных деятелей, а также сенаторы Чарльз Грассли, Кирстен Джиллибранд, Сьюзан Коллинз, Митч Макконнелл и другие.

С учетом новых фигурантов санкционного списка число американских граждан, которым из-за санкций запрещен въезд на территорию страны-оккупанта, достигло 1048 человек, свидетельствуют данные на сайте МИД РФ.