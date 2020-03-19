Российская нефть Urals подешевела до 18-летнего минимума

Как сообщает Argus Media, нефть российской марки Urals подешевела до $18,64 за баррель.

Нефть российской марки Urals подешевела до минимума с февраля 2002 года, сообщает специализированное издание Argus Media.

Стоимость нефти с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $18,64 за баррель "на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии".

При этом, по данным издания, участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти". Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.