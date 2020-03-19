Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Российская нефть Urals подешевела до 18-летнего минимума

Как сообщает Argus Media, нефть российской марки Urals подешевела до $18,64 за баррель.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен
Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен
Фото: depositphotos.com

Нефть российской марки Urals подешевела до минимума с февраля 2002 года, сообщает специализированное издание Argus Media.

Стоимость нефти с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $18,64 за баррель "на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии".

При этом, по данным издания, участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти". Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.

Теги: Россия, Саудовская Аравия, экономика, нефть, Urals, Saudi Aramco
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Карпа, Дереш, Жадан. Украинские писатели во время карантина устроили авторские чтения онлайн
Карпа, Дереш, Жадан. Украинские писатели во время карантина устроили авторские чтения онлайн
"Это момент проявления человеческого духа". Меган Маркл и принц Гарри сделали заявление о пандемии
"Это момент проявления человеческого духа". Меган Маркл и принц Гарри сделали заявление о пандемии
  How To Be Lonely. Рита Ора выпустила клип. Видео
  How To Be Lonely. Рита Ора выпустила клип. Видео
Как самоорганизоваться, работая дома в период карантина
Как самоорганизоваться, работая дома в период карантина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS