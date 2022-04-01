Российские блогеры, которые лишились дохода из-за блокировки Instagram, требуют от Meta $1 млрд

Так называемый совет блогеров при Совфеде РФ составил претензионное письмо в Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, c требованием выплатить компенсацию в пользу "пострадавших от блокировки" пользователей и предпринимателей.

Помимо этого, в своем письме российские блогеры требуют от Meta публично принести извинения гражданам РФ.

"Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc", – говорится в обращении.

Если Meta не выплатит компенсацию, блогеры планируют подать иск в суд. При этом они рассматривают варианты подачи как в российский, так и американский суд.