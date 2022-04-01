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Российские блогеры, которые лишились дохода из-за блокировки Instagram, требуют от Meta $1 млрд

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Instagram в России начали блокировать 13 марта
Instagram в России начали блокировать 13 марта
Фото: depositphotos.com

Российские блогеры, которые лишились дохода из-за блокировки в РФ соцсети Instagram, требуют от корпорации Meta $1 млрд. Об этом сообщают российские "Ведомости".

Так называемый совет блогеров при Совфеде РФ составил претензионное письмо в Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, c требованием выплатить компенсацию в пользу "пострадавших от блокировки" пользователей и предпринимателей.

Помимо этого, в своем письме российские блогеры требуют от Meta публично принести извинения гражданам РФ.

"Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc", – говорится в обращении.

Если Meta не выплатит компенсацию, блогеры планируют подать иск в суд. При этом они рассматривают варианты подачи как в российский, так и американский суд.

Контекст:

4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook (как и Instagram, входит в корпорацию Meta Марка Цукерберга) на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".

14 марта украинский Forbes сообщил, что из-за блокировки Instagram российские блогеры потеряют от $200 млн до $2 млрд.

Теги: Россия, Роскомнадзор, Instagram, блогеры, соцсеть, Meta
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