Российские военные, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться в РФ, чтобы не попасть на войну в Украине – ГУР Минобороны

"Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться в места постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействован в войне с Украиной. Реально же военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование России не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ГУР Минобороны, речь идет об около 1000 военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются возле критических объектов инфраструктуры – аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур и тому подобного.
По данным украинской разведки, для участия в войне против Украины РФ уже практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой из Таджикистана и Армении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 августа украинские военные ликвидировали около 46 500 российских оккупантов.