Российские военные, которые дислоцируются в Казахстане, отказываются возвращаться в РФ, чтобы не попасть на войну в Украине – ГУР Минобороны

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 августа украинские военные ликвидировали около 46 500 российских оккупантов Фото: ЕРА

"Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться в места постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействован в войне с Украиной. Реально же военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование России не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУР Минобороны, речь идет об около 1000 военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются возле критических объектов инфраструктуры – аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур и тому подобного.

По данным украинской разведки, для участия в войне против Украины РФ уже практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой из Таджикистана и Армении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)