Российский бизнесмен в США: Мой отчим – босс мафии, работал на Путина и был отравлен

Бизнесмен Александр Смирнов, живущий в США, записал видео, в котором рассказал о связях президента России Владимира Путина с российской мафией в начале 1990-х.

Смирнов считает, что отчима отравили в 2005 году по приказу Путина Фото: EPA

В 1990-х годах россиянин Михаил Осетинский был одним из боссов мафии в России и выполнял приказы председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина, ставшего впоследствии президентом РФ. Об этом рассказал пасынок Осетинского, бизнесмен Александр Смирнов, живущий в США. Видео было опубликовано на YouTube-канале Lagarder 2 14 августа.

В своем разоблачении Смирнов рассказал, что в марте 1992 года в Санкт-Петербурге была организована схема по вывозу редкоземельных металлов, леса и нефтепродуктов по экспортным лицензиям, которые были подписаны Путиным.

"Мой отчим Михаил Осетинский, также известный как Михаил Смирнов, разработал и был участником известной схемы вывоза редкоземельных металлов в обмен на продовольствие. Делал он это по распоряжению Путина, не по своей инициативе, а по команде от него. Разумеется, ни о каком продовольствии речь не шла", – говорит Смирнов.

Он считает, что отчима в 2005 году убили по приказу Путина. Мотив убийства, по мнению Смирнова, – зачистка носителей информации.

"Израильские врачи не смогли поставить диагноз. Умирал он так же, как [подполковник ФСБ Александр] Литвиненко: все отказывало, волосы выпадали, кома, смерть", – говорит Смирнов.

Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.

Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.