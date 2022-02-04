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Российский историк Медведев: Из России нельзя выехать на автомобиле, сухопутные границы уже два года на крепком замке

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Медведев: Железный, не железный, но жестяной занавес уже построен
Медведев: Железный, не железный, но жестяной занавес уже построен
Фото: Сергей Медведев / Facebook

Из России около двух лет нельзя выехать на автомобиле. Об этом в Facebook заявил российский историк Сергей Медведев.

"Наверное, для большинства эта информация пока неактуальна, но все же. Вы знаете, что из России нельзя выехать на автомобиле? Сухопутные границы уже два года на крепком замке. Согласно постановлению правительства, аж от марта 2020 года все наземные переходы закрыты на выезд для граждан РФ", – написал Медведев.

По его словам, запрет не распространяется на авиасообщение с другими странами.

"Исключения – иностранное гражданство, ВНЖ, собственность за рубежом или зарегистрированный рабочий контракт. (Да, еще выезд на лечение, и с этим сейчас многие играют, есть варианты). И никакие ваши вакцины или приглашения пограничников на выезде не впечатлят, они почти всех заворачивают. Узнал об этом, готовясь к своему традиционному зимнему выезду в Эстонию на машине, и теперь меняю планы на самолет (который, кстати, тоже теперь туда не летает). Говорят, что при отказе в пересечении границы российские пограничники еще и документ выдают: "Недостаточно оснований для выезда из Российской Федерации". Железный, не железный, но жестяной занавес уже построен", – отметил Медведев.

https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10227353843980141

Контекст:

30 марта 2020 года Россия полностью закрыла границы из-за распространения коронавируса. Выехать из страны можно было лишь иностранцам.

24 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ не скоро снимет ограничения для выезда граждан за рубеж.

Теги: Россия, граница, запрет, документы, коронавирус
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