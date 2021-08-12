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"Русские свиньи воняют. Я тебе отправлю намордник!" Между Россией и Азербайджаном начался скандал из-за Жириновского. Видео

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Жириновского назвали "жирной свиньей" и "старым ослом"
Жириновского назвали "жирной свиньей" и "старым ослом"
Фото: EPA

Между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал, который начался из-за высказываний об азербайджанском государстве лидера ЛДПР Владимира Жириновского и продолжился после ответа экс-посла Исфандияра Вахабзаде, в котором он назвал российского политика "свиньей".

В интервью радио "Комсомольская правда" в конце июля Жириновский выразил мнение, что Россия "должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза", а "Южный Кавказ – это наша зона влияния".

Политик заявил, что в Азербайджане царит диктатура, его территорию в свое время иранский шах подарил Российской империи, а Нагорному Карабаху нужно придать международный статус или присоединить его к России.

Также Жириновский высказался насчет президента Азербайджана Ильхама Алиева. По его мнению, только Россия "сможет спасти его", а США – "свергнуть в течение недели". "Мы туда не идем с войной, а армяне просят... Мы вызываем дорогого руководителя Азербайджана и один на один говорим: "Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо! Ты меня понял?" – заявил лидер ЛДПР. 

В связи с этим в Баку 1 августа вызвали поверенного в делах посольства РФ, вручили ему ноту протеста и выразили серьезную обеспокоенность и протест высказываниями Жириновского. 

"Поведение человека, представленного в Государственной думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы", – заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Исфандияр Вахабзаде 10 августа записал видеообращение к Жириновскому.

"Володь, слушай, жирная свинья, старый осел... Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация. Мы отправляем вам икру, рыбу… В этом месяце я тебе отправлю знаешь что? Намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю намордник, чтобы тебе надели его на твою пасть", – сказал Вахабзаде.

Он также заявил, что "русские свиньи ерундой занимаются, воняют и их вонь распространяется на весь мир, дышать невозможно". 

ВИДЕО
Видео: Mahirxaldan / YouTube

МИД Азербайджана отказался комментировать высказывания Вахабзаде, поскольку он был уволен еще в 2016 году и не представляет органы государственной власти.

Жириновский в эфире "Соловьев LIVE" сообщил, что "направит жесткое письмо" президенту Азербайджана и потребует возбудить против Вахабзаде уголовное дело. По его мнению, он ничего плохого про Азербайджан не сказал, а Вахабзаде на него "окрысился". 

Контекст:

Жириновский известен своими скандальными высказываниями и представлениями о патриотизме. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством"

28 марта Жириновский завыл по-волчьи в прямом эфире телеканала "Россия 1". По словам политика, президентам США, России и Китая – Джо Байдену, Путину и Си Цзиньпину – на случай, если мир окажется на пороге третьей мировой войны, нужно выработать опознавательный знак, чтобы узнавать друг друга.

Ранее лидер ЛДПР призвал законодательно установить норму по весу для чиновников в 100 кг.

В октябре прошлого года Жириновский заявил, что в Литву нужно "направить спецназ", чтобы "выкрасть" из гостиницы лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, вернуть на родину, учинить над ней трибунал и "повесить в центре Минска, чтобы все видели".

Жириновский заявлял, что Беларусь должна вернуться "к родным берегам" по примеру оккупированного РФ Крыма.

Теги: Владимир Жириновский, МИД, ЛДПР, Азербайджан, Ильхам Алиев, скандал, посол
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