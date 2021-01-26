С 26 января США изменили правила въезда в страну

Путешественники старше двух лет, летящие в США, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за три дня до полета, или предъявить документы о том, что вылечились от COVID-19 в течение последних трех месяцев.

США с 26 января ужесточили требования к путешественникам, которые намерены посетить страну во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает USA Today.

Впервые с начала пандемии все пассажиры от двух лет должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за три дня до полета, или доказательство того, что они вылечились от вируса в течение последних трех месяцев, отмечает издание.

Без тестов и подтверждения выздоровления путешественники получат отказ в посадке. В Канаде, Великобритании и других странах это требование для въезда уже существует, подчеркнуто в сообщении.

Президент США Джо Байден 25 января отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, которым тот снял ограничения на въезд иностранцев в США. Байден вернул запрет на въезд в страну всем иностранцам, которые за последние две недели побывали в странах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии и Южно-Африканской Республике.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 99,8 млн случаев инфекции, 2,14 млн заболевших умерли. США являются лидером по количеству выявленных случаев COVID-19, заболевание подтвердили у 25,306 млн человек. В стране умерло более 421 тыс. пациентов.