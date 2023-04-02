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Санду считает, что Молдова может стать полностью энергонезависимой от РФ через два года

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Санду: Через два года, когда мы завершим проект Кишинев Вулканешты, у нас будет полная энергетическая независимость от РФ
Санду: Через два года, когда мы завершим проект Кишинев – Вулканешты, у нас будет полная энергетическая независимость от РФ
Фото: EPA

Молдова может стать энергонезависимой от России в течение двух лет. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщил 1 апреля канал Moldova 1.

"Я думаю, что с энергетической стороны тот факт, что мы наращиваем эту независимость и в какой-то момент вообще перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в этом процессе урегулирования приднестровского конфликта. С газовой стороны мы практически независимы, потому что не зависим от РФ. Мы, безусловно, зависим от рыночных цен, и волатильность все еще существует. Цены по-прежнему высоки, и нам нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность", – заявила Санду.

Она отметила, что это нельзя сделать за полгода

"Но через два года, когда мы завершим проект Кишинев – Вулканешты, у нас будет полная энергетическая независимость от Российской Федерации", – сказала президент.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Последний раз – в 2021 году на пять летПо новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Согласно договору, как напомнило издание NewsMaker, АО "Молдовагаз" обязано до 20-го числа каждого месяца оплачивать поставку газа за предыдущий месяц и аванс за текущий.

Кроме того, "Газпром" утверждает, что у Молдовы накопился перед компанией так называемый исторический долг в размере более $700 млн. Российский монополист требует признать этот долг и вернуть его в ускоренном режиме, а молдавские власти настаивают на том, что готовы признать долг только в случае его подтверждения независимым аудитом, отметило NewsMaker.

Осенью 2022 года "Газпром" из-за задолженности угрожал прекратить поставки газа в Молдову и в итоге сократил его подачу. Правительство Молдовы решило перенаправить весь получаемый российский газ в Приднестровье: на нужды региона и для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, напомнило NewsMaker. Закупкой газа на международном рынке занималась госкомпания Energocom. Для этого она использовала кредит в размере €300 млн, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития. 

20 марта 2023 года глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил о планах купить для страны газ не только у молдавской компании Energocom, но и у российского "Газпрома". Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил 21 марта, что Молдове не нужно закупать газ у "Газпрома" для правого берега.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Молдова, газ, энергетика, Майя Санду
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