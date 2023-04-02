Санду считает, что Молдова может стать полностью энергонезависимой от РФ через два года

Санду: Через два года, когда мы завершим проект Кишинев – Вулканешты, у нас будет полная энергетическая независимость от РФ Фото: EPA

"Я думаю, что с энергетической стороны тот факт, что мы наращиваем эту независимость и в какой-то момент вообще перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в этом процессе урегулирования приднестровского конфликта. С газовой стороны мы практически независимы, потому что не зависим от РФ. Мы, безусловно, зависим от рыночных цен, и волатильность все еще существует. Цены по-прежнему высоки, и нам нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность", – заявила Санду.

Она отметила, что это нельзя сделать за полгода

"Но через два года, когда мы завершим проект Кишинев – Вулканешты, у нас будет полная энергетическая независимость от Российской Федерации", – сказала президент.