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Санников: Если Украина признает Лукашенко, это будет серьезный просчет. Признание – это показатель диктатуры

Белорусский оппозиционный политик, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников отметил, что с победой на выборах действующего президента Беларуси Александра Лукашенко поздравили только негодяи, Украина не должна идти по этому пути.

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Санников (на фото) был соперником Лукашенко на президентских выборах 2010 года, сейчас живет в эмиграции
Санников (на фото) был соперником Лукашенко на президентских выборах 2010 года, сейчас живет в эмиграции
Фото: EPA

Белорусский оппозиционный политик, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников считает, что Украина допустит ошибку, если признает победу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах. Такое мнение он высказал в интервью изданию "Главком", которое вышло 13 августа.

Санников – кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года. По официальным данным, он занял второе место с результатом 2,43% голосов. После разгона властями митинга против фальсификации итогов голосования был задержан, а в 2011 году осужден на пять лет за организацию беспорядков. В 2012 году Санников был досрочно освобожден из исправительной колонии после прошения о помиловании, затем эмигрировал.

"Я считаю, что если Украина признает Лукашенко, то это будет серьезный просчет, потому что признание  это показатель диктатуры. Лукашенко признали только все негодяи пока", – отметил Санников.

Он подчеркнул, что на премьер-министра Армении Никола Пашиняна обрушился шквал критики после того, как он поздравил Лукашенко с победой.

"Никол Пашинян, которого уважали люди, получил такой шквал критики сейчас, что я не знаю, что он будет делать. Он сейчас от своих соратников получает публичные и непубличные оценки. Ему прямо говорят, что он  дурак. Куда спешишь?" – сказал белорусский оппозиционер.

Журналист предположил, что, возможно, Украина не дает оценку белорусским выборам, поскольку опасается последующих действий России.

"Вы мне так нравитесь. Представляете, если бы мы говорили: "Ну идите с Майдана, сейчас же Россия влезет!" А она влезла. У вас Донбасс и Крым оттяпали и ничего. Вы гордитесь своей революцией? Тогда чего вы всю эту чушь повторяете? Ну, вмешается Россия и что?" – отреагировал Санников.

Журналист ответил, что, вероятно, Беларусь может потерять часть территории, например, может появится некая "Витебская народная республика".

"Не будет никакой "Витебской республики", потому что у нас нет такого разделения, как в Украине. Не было и не будет. Не приведи господи им вмешаться сюда, они получат партизанскую войну. У нас нет никаких предпосылок. Мы можем говорить, что у нас поляки живут на западе и сейчас Польша к нам войдет тогда? У нас ни религиозных, ни конфессиональных разделений нет, хотя определенный уклон на востоке есть – православных больше, на западе [больше] католиков. "Русского мира" у нас нет в таком присутствии, как было на Донбассе. И против белорусского языка нет такой ненависти, как было на Донбассе [против украинского]", – отметил он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

Первыми с победой на выборах Лукашенко поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин. Это произошло на следующий день после выборов, еще до публикации официальных данных. 

Украина выступила с осуждением насилия против протестующих в Беларуси, но пока не давала официальной оценки выборам и не поздравляла Лукашенко с победой.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты, Никол Пашинян, Андрей Санников, протесты в Беларуси
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