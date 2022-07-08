Сейсембаев о ситуации в Казахстане: За последние 20 лет я никогда не спал так спокойно

"Сейчас ситуация в Казахстане спокойная. Токаев сделал несколько очень хороших вещей. Во-первых, послание к народу Казахстана. Во-вторых, он собрал курултай (консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана, пришедший на смену Национальному совету общественного доверия. – "ГОРДОН") плюс провел поправки в конституцию. То есть он сделал несколько фактических шагов, которые показывают его настрой на проведение реформ", – сказал он.
Сейсембаев отметил, что эти реформы будут не такими быстрыми, однако "надо гнаться не за идеальным сценарием, а за вероятностью наступления идеального сценария".
Он привел пример, что многие деятели хотели бойкотировать поправки в конституцию. Однако, по мнению Сейсембаева, куда хуже оставить старую версию основного закона, где еще упоминается "елбасы" (титул "лидера нации", который ранее носил первый президент страны Нурсултан Назарбаев) и то, что обладатель этого титула является неприкосновенным.
Бизнесмен добавил, что среди плюсов новой версии конституции: запрет главам страны, Конституционного суда, парламента и правительства быть членами партий. Также она запрещает родственникам президента занимать полицейские должности и возглавлять национальные компании.
"Токаев мог обнулить свой срок, так как произошли громадные изменения в конституцию, но он не пошел на это... Я за последние 20 лет никогда так спокойно не спал [без переживаний] за свою страну", – подытожил Сейсембаев.
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих был полный уход Назарбаева из власти.
После протестов Токаев 5 января отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Также Назарбаев 9 января самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву.
В июне 2022 года в Казахстане провели конституционную реформу – Токаев обещал политические преобразования после протестов. Согласно принятым поправкам, Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента, а Назарбаев лишен статуса "елбасы".