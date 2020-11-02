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Сноуден объявил о намерении получить российское гражданство

По словам экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, он и его жена подали заявление на двойное гражданство.

Сноуден покинул США в 2013 году
Сноуден покинул США в 2013 году
Фото: ЕРА

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, которого американские спецслужбы обвиняют в шпионаже, сообщил 2 ноября в Twitter, что подал запрос на получение еще и российского гражданства.

"После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства", – написал он.

Сноуден объяснил, что он и его жена Линдси останутся американцами, "воспитывая сына на всех ценностях Америки", которую они любят, "включая свободу высказывать свое мнение".

"Я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась", – отметил экс-сотрудник АНБ.

В октябре стало известно, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

Россия предоставила Сноудену временное убежище, а в 2014 году он получил в РФ вид на жительство сроком на три года, который впоследствии продлил до 2020 года. По данным американской разведки, с момента прибытия Сноудена в Москву он имел регулярные контакты с российскими спецслужбами.

В США бывшего технического специалиста американских спецслужб обвиняют в шпионаже и хищении правительственной собственности. В октябре 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

В сентябре 2016 года Сноуден обратился к тогдашнему президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Он сказал, что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали. Однако Обама заявил, что может помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США только после того, как американский суд признает его виновным. В августе 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена

В сентябре, спустя семь лет после того, как Сноуден сообщил о массовой слежке Агентства национальной безопасности за телефонными переговорами американцев, апелляционный суд США постановил, что она была незаконной.

Теги: Россия, США, Эдвард Сноуден, шпионаж, гражданство, АНБ, спецслужбы
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