Сноуден согласился выплатить властям США $5 млн за публикацию секретных сведений в своей книге

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден согласился выплатить властям США свыше $5 млн, полученных им с продаж книги "Личное дело" и за публичные выступления. Об этом сообщает CNN.

Министерство юстиции США требовало взыскать эти средства со Сноудена через суд, поскольку публикация указанной книги нарушила договоренности о неразглашении, подписанные им во время работы на американские спецслужбы.

Книга "Личное дело" Сноудена вышла в сентябре 2019 года, в ней он рассказывал о том, что побудило его публично рассказать о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. На публикации он заработал $4,2 млн, еще 1,03 млн получил за несколько десятков выступлений, в ходе которых также нарушал соглашение о неразглашении.

В книге он рассказывает о том, как в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

Россия предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит деятельность, направленную против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство. При этом он критикует РФ за попытки контролировать интернет и хочет вернуться в США. Дональд Трамп, тогда кандидат, ныне действующий президент США, требовал от РФ экстрадировать бывшего сотрудника американских спецслужб, "если Россия уважает США как страну".

В начале октября 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

13 сентября 2016 года Сноуден обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Он утверждает, что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали.

Однако Обама заявил, что может помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США только после того, как американский суд признает его виновным.

По данным американской разведки, с момента прибытия Сноудена в Москву он имел регулярные контакты с российскими спецслужбами.

В январе 2017 года Сноудену еще на два года продлили вид на жительство в России.

16 августа 2020 года Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена. Члены Палаты представителей Конгресса США призвали его отказаться от этой идеи.

2 сентября, спустя семь лет после того, как Сноуден сообщил о массовой слежке Агентства национальной безопасности за телефонными переговорами американцев, апелляционный суд США постановил, что она была незаконной.