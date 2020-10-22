Адвокат бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерен объяснил, что его клиент смог получить бессрочный вид на жительство в России благодаря изменениям в миграционном законодательстве РФ.

В июне 2013 года Сноуден передал СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете Фото: EPA

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Он пояснил, что предоставление бессрочного вида на жительство американцу стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

В начале октября 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

13 сентября 2016 года Сноуден обратился к тогдашнему президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Он утверждал, что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали.

Обама заявил, что может помиловать шпиона только после того, как он предстанет перед судом в США.

16 августа 2020 года нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена. Члены Палаты представителей Конгресса США призвали Трампа отказаться от этой идеи.