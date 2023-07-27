ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соратник Саакашвили Гварамия: Пропагандистская машина России сейчас тратит бешеные деньги в Грузии. Уверен, что российские пропагандисты отправляют в Грузию скрипты, как работать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гварамия: Я абсолютно уверен: они просто посылают, понимаете, скрипты, как работать. Прописанные скрипты разных кампаний, даже отдельных сюжетов, телевизионных репортажей
Гварамия: Я абсолютно уверен: они просто посылают, понимаете, скрипты, как работать. Прописанные скрипты разных кампаний, даже отдельных сюжетов, телевизионных репортажей
Фото: Nika Gvaramia / Twitter

Власти Грузии используют в пропагандистских целях травму, нанесенную народу страны российско-грузинской войной 2008 года, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший министр юстиции и экс-министр образования Грузии, соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия.

"Эта травма еще дает о себе знать. Но самое главное, что грузинская власть использует эту травму в своих пропагандистских целях ужасно. Она пропагандирует: как умирают украинские люди и как бы мы тоже (как в 2008 году) умирали, если бы не они. Если бы мы были немножко подостойнее – получается так, в принципе – мы бы умирали штабелями. Это очень сильная пропаганда, и она действует", – заявил Гварамия.

По его словам, такая пропаганда страха парализует общество, на нее тратится много денег, а в создании участвуют россияне.

"Я абсолютно в этом уверен: они просто посылают, понимаете, скрипты, как работать. Прописанные скрипты разных кампаний, даже отдельных сюжетов, телевизионных репортажей и так далее. Потому что их пропагандистская машина – она же бешеные деньги сейчас тратит в Грузии. Иванишвилевские криминальные деньги, – добавил он. – Это работает. Это сработало в Америке на предпоследних выборах, это сработало на Brexit – я имею в виду российскую пропаганду – и, конечно, это работает в Грузии. Это также сработало несколько раз и в Украине. Это очень сильное оружие. И в Грузии – притом еще, что у нашего олигарха нет никаких конкурентов. В Украине хоть олигархия была конкурентоспособной. Да, может быть, это звучит абсурдно, но, если у плохого еще и нет конкурента – хотя бы плохого, – это становится еще хуже. Понимаете что я имею в виду? У нас в Грузии не к кому идти. Вообще денег не существует, кроме как у [основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзины] Иванишвили". 

В этом же интервью он отметил, что пророссийское правительство при власти в Грузии уже более 10 лет. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. 

В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в феврале 2023 года, что, по ее мнению, деоккупация грузинских территорий должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты для завершения войны России против Украины. Зурабишвили считает, что "Россия уже практически проиграла сражение" против Украины, "если не всю войну", и Запад совершит еще одну большую ошибку, если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода войск со всех оккупированных ею территорий.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Грузия, пропаганда, олигархи, Бидзина Иванишвили, Ника Гварамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Галина ГРИШИНА
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
Галина ГРИШИНА
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Галина ГРИШИНА
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (146670)
2
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (139211)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (134191)
4
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (80236)
5
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (74026)
6
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (70853)
7
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (57830)
8
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак (56875)
 
 
 
 