Соратник Саакашвили Гварамия: Пропагандистская машина России сейчас тратит бешеные деньги в Грузии. Уверен, что российские пропагандисты отправляют в Грузию скрипты, как работать

"Эта травма еще дает о себе знать. Но самое главное, что грузинская власть использует эту травму в своих пропагандистских целях ужасно. Она пропагандирует: как умирают украинские люди и как бы мы тоже (как в 2008 году) умирали, если бы не они. Если бы мы были немножко подостойнее – получается так, в принципе – мы бы умирали штабелями. Это очень сильная пропаганда, и она действует", – заявил Гварамия.

По его словам, такая пропаганда страха парализует общество, на нее тратится много денег, а в создании участвуют россияне.

"Я абсолютно в этом уверен: они просто посылают, понимаете, скрипты, как работать. Прописанные скрипты разных кампаний, даже отдельных сюжетов, телевизионных репортажей и так далее. Потому что их пропагандистская машина – она же бешеные деньги сейчас тратит в Грузии. Иванишвилевские криминальные деньги, – добавил он. – Это работает. Это сработало в Америке на предпоследних выборах, это сработало на Brexit – я имею в виду российскую пропаганду – и, конечно, это работает в Грузии. Это также сработало несколько раз и в Украине. Это очень сильное оружие. И в Грузии – притом еще, что у нашего олигарха нет никаких конкурентов. В Украине хоть олигархия была конкурентоспособной. Да, может быть, это звучит абсурдно, но, если у плохого еще и нет конкурента – хотя бы плохого, – это становится еще хуже. Понимаете что я имею в виду? У нас в Грузии не к кому идти. Вообще денег не существует, кроме как у [основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзины] Иванишвили".

В этом же интервью он отметил, что пророссийское правительство при власти в Грузии уже более 10 лет.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube