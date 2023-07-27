Соратник Саакашвили Гварамия: Пропагандистская машина России сейчас тратит бешеные деньги в Грузии. Уверен, что российские пропагандисты отправляют в Грузию скрипты, как работать

"Эта травма еще дает о себе знать. Но самое главное, что грузинская власть использует эту травму в своих пропагандистских целях ужасно. Она пропагандирует: как умирают украинские люди и как бы мы тоже (как в 2008 году) умирали, если бы не они. Если бы мы были немножко подостойнее – получается так, в принципе – мы бы умирали штабелями. Это очень сильная пропаганда, и она действует", – заявил Гварамия.
По его словам, такая пропаганда страха парализует общество, на нее тратится много денег, а в создании участвуют россияне.
"Я абсолютно в этом уверен: они просто посылают, понимаете, скрипты, как работать. Прописанные скрипты разных кампаний, даже отдельных сюжетов, телевизионных репортажей и так далее. Потому что их пропагандистская машина – она же бешеные деньги сейчас тратит в Грузии. Иванишвилевские криминальные деньги, – добавил он. – Это работает. Это сработало в Америке на предпоследних выборах, это сработало на Brexit – я имею в виду российскую пропаганду – и, конечно, это работает в Грузии. Это также сработало несколько раз и в Украине. Это очень сильное оружие. И в Грузии – притом еще, что у нашего олигарха нет никаких конкурентов. В Украине хоть олигархия была конкурентоспособной. Да, может быть, это звучит абсурдно, но, если у плохого еще и нет конкурента – хотя бы плохого, – это становится еще хуже. Понимаете что я имею в виду? У нас в Грузии не к кому идти. Вообще денег не существует, кроме как у [основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзины] Иванишвили".
В этом же интервью он отметил, что пророссийское правительство при власти в Грузии уже более 10 лет.
8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории.
В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в феврале 2023 года, что, по ее мнению, деоккупация грузинских территорий должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты для завершения войны России против Украины. Зурабишвили считает, что "Россия уже практически проиграла сражение" против Украины, "если не всю войну", и Запад совершит еще одну большую ошибку, если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода войск со всех оккупированных ею территорий.