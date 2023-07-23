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Бывший министр юстиции Грузии Гварамия: После освобождения из тюрьмы я уже навещал Саакашвили. Это страшно, от него осталась буквально половина

 
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Саакашвили находится под арестом в Грузии с октября 2021 года
Саакашвили находится под арестом в Грузии с октября 2021 года
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший министр юстиции и экс-министр образования Грузии, соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия рассказал о визите к находящемуся под стражей Саакашвили после своего освобождения из тюрьмы.

"Конечно, мне удалось [навестить Саакашвили], потому что у меня лицензия адвоката, я являюсь его адвокатом, я был у Миши. Хочу сказать, что это страшно, конечно, – от него осталось буквально половина, и так просто продолжаться не может", – сказал Гварамия.

Он отметил, что на Саакашвили смотреть невозможно и "это терпеть просто по-человечески невозможно".

"Сейчас первоочередная задача... Я и Мише, когда зашел, сказал, что сейчас мы должны выиграть время. "Ты должен сейчас как-то сконцентрироваться на том, чтобы выжить". Потому что завтра может наступить момент, которого сейчас не видно. В принципе, будет возможность его срочного освобождения, но до этого надо дожить. Сейчас мы все вместе с ним будем пытаться ему в этом помочь", – объяснил Гварамия.

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили называет уголовные дела политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело – по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. По сравнению с предыдущим визитом, 19 февраля, экс-президент похудел еще на 4 кг и весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию. 3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев. Политик заметно исхудал и выглядел болезненно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: состояние Саакашвили вызывает опасения, что власти страны хотят довести его до смерти. МИД в связи с ситуацией с Саакашвили предложил послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций. Дипломат уже покинул Украину, но Грузия отказывается от консультаций.

12 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские врачи начали комплексное медобследование Саакашвили в Грузии.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Гварамия в 2012–2019 годах был директором оппозиционного телеканала "Рустави 2", в 2019 году он учредил новую телекомпанию "Мтавари архи".

В 2022 году Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к 3,5 года заключения по делу о причинении вреда финансовым интересам телекомпании "Рустави 2". Речь шла о покупке дорогостоящего автомобиля в рамках рекламной кампании. В июне 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Ника Гварамия
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