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Соратник Саакашвили Гварамия: Иванишвили знает, чем для Януковича закончился отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому пытается вынудить Запад, чтобы он сам нам отказал

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Гварамия считает, что его арест повлиял на процесс евроинтеграции Грузии
Гварамия считает, что его арест повлиял на процесс евроинтеграции Грузии
Фото: Nika Gvaramia / Twitter

Лидер правящей партии Грузии "Грузинская мечта" пытается не допустить евроинтеграции страны. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бывший министр юстиции и экс-министр образования Грузии, соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия.

Он считает свой арест связанным с этим.

"Это было в преддверии решения вопроса [получения Грузией] статуса кандидата в Евросоюз, и за один месяц до этого арестовывать одного из лидеров общественного мнения в стране и журналиста – по-моему, легко понять, что мы этот статус не получим из-за этого. Так и случилось, в принципе", – подчеркнул Гварамия.

По его словам, сейчас Иванишвили "проигрывает" ситуацию с учетом произошедшего в 2013 году, когда на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

"Только он знает, как это закончилось для Януковича (тогда в Украине произошел Евромайдан, и Янукович бежал из страны, потеряв власть. – "ГОРДОН"), и потому пытается как бы вынудить Запад, чтобы он сам же нам отказал. Сам отказывать он боится", – объяснил Гварамия.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Гварамия в 2012–2019 годах был директором оппозиционного телеканала "Рустави 2", в 2019 году он учредил новую телекомпанию "Мтавари архи".

В 2020 году Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к 3,5 года заключения по делу о причинении вреда финансовым интересам телекомпании "Рустави 2". Речь шла о покупке дорогостоящего автомобиля в рамках рекламной кампании. В июне 2023-го президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ.

Согласно отчету группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, опубликованном 13 июля 2022 года на сайте организации, Грузия выполнила только половину необходимых для предоставления кандидатского статуса рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией среди членов парламента, судей и прокуроров. Из-за этого страна уже лишилась макрофинансовой помощи ЕС в размере €75 млн, писало Sova.ge.

Еврокомиссия хочет в октябре 2023 года рекомендовать странам – членам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии, сообщил 3 апреля редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Виктор Янукович, Грузия, арест, Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, Евросоюз, Ника Гварамия, ЕС
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