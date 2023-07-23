Соратник Саакашвили Гварамия: Иванишвили знает, чем для Януковича закончился отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому пытается вынудить Запад, чтобы он сам нам отказал

Он считает свой арест связанным с этим.

"Это было в преддверии решения вопроса [получения Грузией] статуса кандидата в Евросоюз, и за один месяц до этого арестовывать одного из лидеров общественного мнения в стране и журналиста – по-моему, легко понять, что мы этот статус не получим из-за этого. Так и случилось, в принципе", – подчеркнул Гварамия.

По его словам, сейчас Иванишвили "проигрывает" ситуацию с учетом произошедшего в 2013 году, когда на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

"Только он знает, как это закончилось для Януковича (тогда в Украине произошел Евромайдан, и Янукович бежал из страны, потеряв власть. – "ГОРДОН"), и потому пытается как бы вынудить Запад, чтобы он сам же нам отказал. Сам отказывать он боится", – объяснил Гварамия.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube