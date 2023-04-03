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Еврокомиссия думает рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС и предоставить статус кандидата Грузии – СМИ

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Украина готова к переговорам о членстве в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза, отмечал Зеленский в феврале
Украина готова к переговорам о членстве в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза, отмечал Зеленский в феврале
Фото: EPA (иллюстративное)

Еврокомиссия хочет рекомендовать странам – членам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

Об этом 3 апреля в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По его словам, Еврокомиссия в мае планирует представить обновленную информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.

Официальный же отчет Еврокомиссии о расширении ожидается в октябре, отметил Йозвяк.

"Так что осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении [в Евросоюз] с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", – написал он.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.

Теги: Украина, Грузия, Молдова, Еврокомиссия, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, отчет, Евросоюз, Рикард Йозвяк, вступ, членство, ЕС
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