Еврокомиссия думает рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС и предоставить статус кандидата Грузии – СМИ

Украина готова к переговорам о членстве в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза, отмечал Зеленский в феврале Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 3 апреля в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По его словам, Еврокомиссия в мае планирует представить обновленную информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.

Официальный же отчет Еврокомиссии о расширении ожидается в октябре, отметил Йозвяк.

"Так что осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении [в Евросоюз] с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", – написал он.