Еврокомиссия думает рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС и предоставить статус кандидата Грузии – СМИ

Об этом 3 апреля в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
По его словам, Еврокомиссия в мае планирует представить обновленную информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.
Официальный же отчет Еврокомиссии о расширении ожидается в октябре, отметил Йозвяк.
"Так что осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении [в Евросоюз] с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", – написал он.
European Commission set to come with update on EU accession statuses for #Ukraine, #Moldova & #Georgia in May. proper enlargement report expected in Oct. so 6 months to go but working assumption right now: recommendation to start accession talks with * & cand status for *— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 3, 2023
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.