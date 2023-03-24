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За 2022 год общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС увеличился на 9% – отчет

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Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС, говорится в отчете
Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС, говорится в отчете
Фото: EPA (иллюстративное)

Украина уже выполнила 72% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским союзом.

Об этом говорится в отчете, опубликованном 24 марта на сайте Кабмина.

"Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных соглашением, которое является важным элементом интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза", – сказано в документе.

Отмечается, что общий прогресс выполнения соглашения за 2022 год увеличился на 9%.

Так, наибольший прогресс достигнут в сферах: статистика и обмен информацией (96%), интеллектуальная собственность (94%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (91%), гуманитарная политика (91%), управление государственными финансами (90%).

Наименьший прогресс в сферах: налоговые вопросы (60%), наука, технологии, инновации и космос (60%), соцполитика и трудовые отношения (54%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (53%), защита прав потребителей (48%), финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством (24%).

Инфографика: eu-ua.kmu.gov.ua
Инфографика: eu-ua.kmu.gov.ua

eu-ua.kmu.gov.ua
Инфографика: eu-ua.kmu.gov.ua

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

Теги: Украина, статистика, Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, Европейский союз, отчет, Евросоюз, членство, ЕС
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