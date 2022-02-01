Сорос: Есть надежда, что Си Цзиньпина заменит кто-то менее репрессивный и более миролюбивый

Си Цзиньпин может столкнуться с трудностями при попытке остаться на третий срок, считает Сорос Фото: EPA

Сорос считает, что Си Цзиньпин может столкнуться с трудностями при попытке остаться на третий срок во главе партии.

"Учитывая сильную оппозицию внутри КПК, тщательно срежиссированное возвышение Си Цзиньпина до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина может никогда не произойти", – заявил бизнесмен.

Сорос отметил, что лидеру КНР угрожают кризис с недвижимостью в Китае, неэффективные от штамма коронавируса "Омикрон" вакцины и падение рождаемости. Финансист выразил надежду, что Си Цзиньпина сменит лидер, который будет использовать менее репрессивную политику в Китае и более миролюбивую в международных отношениях.

"Есть надежда, что Си Цзиньпина заменит кто-то менее репрессивный дома и более миролюбивый за границей. Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении", – резюмировал Сорос.