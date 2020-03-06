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Совет ЕС поддержал снижение разрешенного уровня выбросов для бензиновых и дизельных авто

Загрязненный воздух остается главной экологической причиной проблем со здоровьем в Европейском союзе. В связи с этим Совет ЕС призвал совершенствовать европейское законодательство для улучшения качества воздуха и снижения уровня вредных выбросов.

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В ЕС могут ужесточить требования к экологичности автомобилей
В ЕС могут ужесточить требования к экологичности автомобилей
Фото: EPA

Совет ЕС 5 марта утвердил выводы о качестве воздуха, что "дает политические ориентиры" для дальнейшей борьбы за снижение уровня вредных выбросов. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Совет признал, что политика европейских государств "внесла существенный вклад в улучшение качества воздуха, но необходимо сделать еще больше, чтобы уменьшить негативное воздействие загрязнения воздуха на здоровье и окружающую среду".

"Хотя количество людей, страдающих от загрязнения воздуха, заметно уменьшилось с 2008 года, это остается самой значительной экологической причиной проблем со здоровьем в ЕС. По имеющимся данным, каждый год оно вызывает более 400 тысяч преждевременных смертей", – говорится в сообщении.

Совет призвал совершенствовать законодательную базу "для обеспечения высокого качества воздуха во всех странах Евросоюза".

Также Совет ЕС поддержал усилия Еврокомиссии, направленные на обеспечение мобильности с нулевым уровнем выбросов (речь об электромобилях и авто на водородных двигателях), ужесточение стандартов выбросов для бензиновых и дизельных автомобилей, а также на снижение уровня выбросов от морского, авиационного и другого транспорта.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое призвано заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на 2 С среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

В 2020 году Евросоюз направит на борьбу с изменением климата 21% бюджета.

Теги: экология, Еврокомиссия, бензин, дизельное топливо, Совет ЕС, электромобиль
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