Спикер МИД КНР обвинила США в раздувании паники вокруг вспышки коронавируса

Вопреки позиции ВОЗ, США стали первой страной, которая начала эвакуацию своих граждан из КНР, выпустила предупреждение о поездках американцев в Китай и запретила въезд недавно посещавшим КНР иностранцам, заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Спикер МИД Китая: То, что сделали Штаты, могло только создать и распространить страх Фото: ЕРА

Реакция Соединенных Штатов на вспышку инфекционных заболеваний из-за распространения вируса 2019-nCoV была "чрезмерной", что раздувало панику. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 февраля заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, сообщает пресс-служба МИД.

"Правительство США не оказало нам существенной помощи, но именно оно было первым, кто эвакуировал персонал из своего консульства в Ухане, первым, кто предложил частично вывезти сотрудников посольства, и первым, кто ввел запрет на поездки китайских путешественников. То, что они сделали, могло только создать и распространить страх, что является очень плохим примером. Даже американские СМИ и эксперты усомнились в решении правительства, заявив, что ограничения США в отношении Китая – это именно то, против чего выступает Всемирная организация здравоохранения", – сказала Хуа Чуньин.

По ее мнению, запрет на въезд в США лицам, посещавшим Китай в последние 14 дней, можно считать нарушением гражданских прав.

Запрет был введен 31 января; тогда же США объявили карантин для 195 американцев, вернувшихся из китайского города Ухань, откуда начало распространяться новое заболевание.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. При этом в ВОЗ подчеркнули, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.

По состоянию на 4 февраля в Китае коронавирусом заразились 20 438 человек, от новой разновидности пневмонии, которую он вызывает, скончалось 425 человек.

За пределами Китая на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.