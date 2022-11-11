США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

В России усиливается влияние государства на бизнес, решили в США и отозвали у РФ статус страны с рыночной экономикой Фото: depositphotos.com

Отмечается, что решение принято из-за "широкого» вмешательства государства в российскую экономику".

В министерстве торговли США подчеркнули, что лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой дает возможность "применить всю мощь антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений", вызванных этим вмешательством, которое все более усиливается.

Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно соответствовать определенным критериям, которые прописаны в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году. Россия была признана США страной с рыночной экономикой в 2002 году, добавили в Reuters.

Cтатус государства с рыночной экономикой сыграл важную. роль при вступлении РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Кроме того, на страны с таким статусом не распространяется ряд американских внешнеторговых ограничений. Например, в отношении них сложнее ввести антидемпинговые пошлины.