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США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

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В России усиливается влияние государства на бизнес, решили в США и отозвали у РФ статус страны с рыночной экономикой
В России усиливается влияние государства на бизнес, решили в США и отозвали у РФ статус страны с рыночной экономикой
Фото: depositphotos.com

Министерство торговли США отозвало у России статус страны с рыночной экономикой. Об этом 10 ноября сообщило Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что решение принято из-за "широкого» вмешательства государства в российскую экономику".

В министерстве торговли США подчеркнули, что лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой дает возможность "применить всю мощь антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений", вызванных этим вмешательством, которое все более усиливается.

Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно соответствовать определенным критериям, которые прописаны в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году. Россия была признана США страной с рыночной экономикой в 2002 году, добавили в Reuters.

Cтатус государства с рыночной экономикой сыграл важную. роль при вступлении РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Кроме того, на страны с таким статусом не распространяется ряд американских внешнеторговых ограничений. Например, в отношении них сложнее ввести антидемпинговые пошлины.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны вели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 12,75 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.

Теги: Россия, США, инвестиции, санкции, экономика, ВТО, пошлины, законодательство, торговля
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