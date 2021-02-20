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США не приглашают РФ в "Большую семерку" – Белый дом

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что приглашение для РФ вернуться в "Большую семерку" может быть сделано только в сотрудничестве с партнерами по G7.

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Псаки: Я не думаю, что мы будем делать какие-либо приглашения для РФ или напоминать о предыдущих
Псаки: Я не думаю, что мы будем делать какие-либо приглашения для РФ или напоминать о предыдущих
Фото: EPA

США не приглашают Россию вернуться в "Большую семерку". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 19 февраля, сообщила пресс-служба администрации американского президента.

У Псаки спросили, остается ли в силе предложение от предыдущей американской администрации вернуть РФ в "Большую семерку".

"Я не думаю, что мы будем делать какие-либо приглашения для РФ или напоминать о предыдущих. Очевидно, что приглашение может быть сделано только в сотрудничестве с нашими партнерами по G7", – сказала спикер.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, КанадаФранция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.

В сентябре саммит так и не состоялся.

Виртуальная встреча лидеров "Большой семерки" состоялась 19 февраля 2021 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Джо Байден, Дженнифер Псаки, Большая семерка, Дональд Трамп
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