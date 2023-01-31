США планируют запретить экспорт технологий для китайской марки Huawei

Huawei входит в число компаний, в которые американцам запрещено инвестировать Фото: ЕРА

Канал отмечает, что это – часть ужесточения правил экспорта американских технологий в Китай, которую проводит администрация президента Джо Байдена.

Ранее Вашингтон обвинял Huawei в угрозе национальной безопасности США и в сотрудничестве с коммунистической партией Китая, пишет ВВС. Журналисты считают, что Белый дом движется к полному запрету поставок технологий и комплектующих технологическому гиганту.

В министерстве торговли США заявили, что не комментируют меры против конкретных компаний, но отметили, что "постоянно регулируют свою политику и правила и регулярно общаются с внешними заинтересованными сторонами".