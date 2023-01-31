США планируют запретить экспорт технологий для китайской марки Huawei

Канал отмечает, что это – часть ужесточения правил экспорта американских технологий в Китай, которую проводит администрация президента Джо Байдена.
Ранее Вашингтон обвинял Huawei в угрозе национальной безопасности США и в сотрудничестве с коммунистической партией Китая, пишет ВВС. Журналисты считают, что Белый дом движется к полному запрету поставок технологий и комплектующих технологическому гиганту.
В министерстве торговли США заявили, что не комментируют меры против конкретных компаний, но отметили, что "постоянно регулируют свою политику и правила и регулярно общаются с внешними заинтересованными сторонами".
21 февраля 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировали министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.
В мае 2019 года тогдашний президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список. В 2020 году Трамп продлил чрезвычайное положение еще на год.
В июле 2019-го Белый дом разрешил американским производителям продавать китайской корпорации некоторое оборудование. Такое смягчение санкций не несет угрозу нацбезопасности США, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу.
Основатель Huawei Technologies Жен Чжэнфэй заявлял, что санкции США сократят доход компании примерно на $30 млрд.
Президент США Джо Байден 3 июня 2021 года подписал указ, запрещающий инвестировать в китайские компании, которые, по мнению руководства страны, подрывают безопасность США. В "черный список" попали 59 китайских компаний, среди них – Huawei Technologies Co. Ltd.