США получили ордер на арест самолета Сечина стоимостью $25 млн

Суд принял решение об изъятии на основании нарушений экспортного контроля и санкций, наложенных на Россию за вторжение в Украину. "Роснефть" и ее главный исполнительный директор Игорь Сечин, являющийся ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина, также попали под санкции американского правительства.

По данным агентства, с момента вступления ограничений самолет Boeing 737-7JU американского производства вылетал и возвращался в Россию как минимум семь раз. При этом он нарушил экспортный контроль министерства торговли, таким образом "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду", заявили в минюсте.

Предполагается, что лайнер находится в России, на пути к ней или из нее, говорится в сообщении. По словам прокурора Бреона Писа, арест борта нефтяной госкомпании и другие подобные меры принуждения демонстрируют, что российским компаниям и олигархам "приходится платить за то, что они грубо уклоняются от санкций, введенных США в ответ на неоправданную войну против народа Украины".