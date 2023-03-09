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США получили ордер на арест самолета Сечина стоимостью $25 млн

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Исполнительный директор "Роснефти" Сечин ближайший соратник Путина
Исполнительный директор "Роснефти" Сечин – ближайший соратник Путина
Фото: ЕРА

Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка (США) выдал ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской компании "Роснефть" стоимостью более чем $25 млн. Об этом 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на американское министерство юстиции.

Суд принял решение об изъятии на основании нарушений экспортного контроля и санкций, наложенных на Россию за вторжение в Украину. "Роснефть" и ее главный исполнительный директор Игорь Сечин, являющийся ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина, также попали под санкции американского правительства.

По данным агентства, с момента вступления ограничений самолет Boeing 737-7JU американского производства вылетал и возвращался в Россию как минимум семь раз. При этом он нарушил экспортный контроль министерства торговли, таким образом "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду", заявили в минюсте.

Предполагается, что лайнер находится в России, на пути к ней или из нее, говорится в сообщении. По словам прокурора Бреона Писа, арест борта нефтяной госкомпании и другие подобные меры принуждения демонстрируют, что российским компаниям и олигархам "приходится платить за то, что они грубо уклоняются от санкций, введенных США в ответ на неоправданную войну против народа Украины".

Контекст:

США, Канада, Великобритания, ЕС и другие страны ввели санкции против России в 2014 году, когда она оккупировала Крым и часть Донбасса. В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, ограничительные меры значительно расширили. Под санкциями теперь находятся первые лица РФ – президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Антироссийские санкции предусматривают, в частности, расширенные запретительные меры на экспорт, реэкспорт и трансфер произведенных в США самолетов в Россию без соответствующей лицензии.

24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация – фактически они были отобраны у владельцев. Часть самолетов, принадлежавших российским авиакомпаниям на условиях лизинга, была арестована за границей.

Теги: США, санкции, самолет, арест, Роснефть, Игорь Сечин, Boeing, война России против Украины
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