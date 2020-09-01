США потратят $250 млн на "борьбу с отчаянием" в обществе – СМИ

Минздрав США выделит четверть миллиарда долларов на борьбу с отчаянием в обществе, которое усиливается на фоне пандемии коронавируса. Участникам тендера будет предложено разработать и внедрить в жизнь меры по "внушению надежды", сообщает Politico.

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило контракт на сумму более $250 млн для коммуникационных фирм "на борьбу с отчаянием и внушение надежды" из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ ведомства.

Издание отмечает, что такое решение было принято в преддверии президентских выборов.

В документе перечислены цели контракта: "победить отчаяние и вселить надежду, поделиться передовым опытом для предприятий, чтобы они могли работать в новых нормальных условиях и вселить уверенность", перезапустить экономику, предоставлять американцам важную информацию об общественном здравоохранении, лекарственных средствах и вакцинах.

"Используя возможности традиционных, цифровых и социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления", – говорится в документе.

Большую часть денег власти планируют потратить до января следующего года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.