США потратят $250 млн на "борьбу с отчаянием" в обществе – СМИ

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило контракт на сумму более $250 млн для коммуникационных фирм "на борьбу с отчаянием и внушение надежды" из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ ведомства.
Издание отмечает, что такое решение было принято в преддверии президентских выборов.
В документе перечислены цели контракта: "победить отчаяние и вселить надежду, поделиться передовым опытом для предприятий, чтобы они могли работать в новых нормальных условиях и вселить уверенность", перезапустить экономику, предоставлять американцам важную информацию об общественном здравоохранении, лекарственных средствах и вакцинах.
"Используя возможности традиционных, цифровых и социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления", – говорится в документе.
Большую часть денег власти планируют потратить до января следующего года.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 1 сентября коронавирусом в мире заразилось 25,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 849,4 тыс. человек, выздоровело 16,7 млн.
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там превысило 6 млн и достигло 6 029 695. Из них умерло 183 585 человек, излечилось 2 184 825.