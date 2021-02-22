США примут решительные меры против вооруженных сил Мьянмы, устроивших госпереворот – Блинкен

Соединенные Штаты продолжат принимать решительные меры против совершающих насилие в отношении народа Мьянмы, который стремится восстановить демократически избранное правительство, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



На акции протеста в Мьянме 20 февраля два человека были убиты и 20 получили ранения Фото: ЕРА

В США пообещали принять решительные меры по отношению к тем, кто разгонял протесты в Мьянме, написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен 22 февраля.

"Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры против тех, кто совершает насилие против народа Бирмы, который требует восстановления демократически избранного правительства", – отметил госсекретарь.

The United States will continue to take firm action against those who perpetrate violence against the people of Burma as they demand the restoration of their democratically elected government. We stand with the people of Burma. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2021

Блинкен также заявил, что США поддерживают народ Мьянмы.