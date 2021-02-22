США примут решительные меры против вооруженных сил Мьянмы, устроивших госпереворот – Блинкен

В США пообещали принять решительные меры по отношению к тем, кто разгонял протесты в Мьянме, написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен 22 февраля.
"Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры против тех, кто совершает насилие против народа Бирмы, который требует восстановления демократически избранного правительства", – отметил госсекретарь.
The United States will continue to take firm action against those who perpetrate violence against the people of Burma as they demand the restoration of their democratically elected government. We stand with the people of Burma.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2021
Блинкен также заявил, что США поддерживают народ Мьянмы.
Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.
После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для "сохранения стабильности" в стране.
14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.
20 февраля сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку работников департамента внутреннего водного транспорта, которые столкнулись с давлением властей. В ходе акции протеста два человека были убиты и 20 получили ранения.
Социальная сеть Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы на следующий день после убийств митингующих на протестах против переворота.