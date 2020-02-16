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США пытались замолчать встречу Помпео с Лавровым – Politico

США официально не объявляли о встрече госсекретаря Майка Помпео и министра иностранных дел Сергея Лаврова и даже требовали от журналистов не устраивать пресс-конференцию по итогу встречи, пишет Politico.

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В Госдепе пытались скрыть факт встречи Помпео и Лаврова
В Госдепе пытались скрыть факт встречи Помпео и Лаврова
Фото: EPA

США пытались скрыть встречу госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом 15 февраля пишет Politico.

Издание уточняет, что Государственный департамент заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof. Но российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в своем посте в Facebook, опубликовав фото Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10222097845504841

Отвечая на вопрос Politico о встрече, чиновник Госдепартамента позже подтвердил, что Помпео пообщался с Лавровым в формате pull aside, то есть провел короткую беседу, об итогах которых обычно не сообщают.

Как пишет издание, российский журналист, путешествующий с Лавровым, рассказал, что сторона США потребовала, чтобы по итогу встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений. Он отметил, что на встречу даже не пригласили фотографа для съемки Лаврова и Помпео, пожимающих руки.

14 февраля в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

В конференции приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министры иностранных дел Китая, Японии и Индии, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. В общей сложности конференцию посетили главы более 35 государств или правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны.

Теги: Россия, США, Германия, Сергей Лавров, Майк Помпео, Мюнхенская конференция по безопасности
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