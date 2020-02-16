США вооружают Украину для защиты от российской агрессии – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео назвал украинцев смелой нацией, которая защищается от агрессии России.

Помпео: Страны, которые не уважают суверенитет, все еще угрожают нам. Некоторые нации все еще стремятся создавать империи Фото: ЕРА

Соединенные Штаты предоставляют Украине военную помощь для защиты от агрессии Российской Федерации. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, пресс-служба Госдепартамента опубликовала расшифровку его выступления.

"Россия захватила Крым и части Восточной Украины и Грузии... США вооружили Украину, чтобы помочь этой смелой нации защищаться от российской агрессии, и совместно с балтийскими странами работали над кибербезопасностью для защиты от многократных кибератак Москвы", – сказал Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашинтон поддерживает суверенитет и независимость Украины и других "европейских друзей" США.

"Сейчас, более чем через 30 лет со времени падения [Берлинской] стены, страны, которые не уважают суверенитет, все еще угрожают нам. Некоторые нации все еще стремятся создавать империи", – сказал он и раскритиковал действия России, Ирана и Китая.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля и продлится включительно до 16 февраля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.