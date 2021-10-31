ГОРДОН
 
 
МИР

США ввели санкции против граждан и компаний из Ирана за использование беспилотников

Блинкен предупредил, что США "твердо привержены" противодействию Ирану
Блинкен предупредил, что США "твердо привержены" противодействию Ирану
Фото: ЕРА

В отношении объектов в Иране, которые причастны к созданию и использованию беспилотников, вводятся американские санкции. Об этом 30 октября сообщил в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"США вводят санкции в отношении шести иранских объектов, связанных с распространением беспилотных летательных аппаратов. Мы твердо привержены противодействию всей угрожающей деятельности Ирана и тем, кто ее поддерживает", – написал дипломат.

В Госдепартаменте США накануне объяснили, что речь идет о двух иранских организациях и четырех людях. Всех их связывают с деятельностью иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что "КСИР использовала и распространяла ударные БПЛА для групп, поддерживаемых Ираном, включая нападения на американские силы и международное судоходство".

В пресс-релизе минюста США сказано, что в юрисдикции Соединенных Штатов блокируется все имущество подпавших под санкции лиц, американцам запрещено совершать сделки с указанными лицами или их заблокированным имуществом. За сознательное нарушение режима санкций иностранными финансовыми учреждениями им могут "перекрыть доступ к финансовой системе США или заблокировать их собственность или интересы в собственности".

Контекст:

На Ближнем Востоке проиранские силы неоднократно устраивали нападения на американские объекты, используя беспилотники.

В июне иранский генерал Хоссейн Салами заявлял, что у Ирана есть беспилотные летательные аппараты с дальностью действия до 7 тыс. км., писал The Defense Post со ссылкой на AFP.

Теги: США, санкции, запрет, беспилотники, Энтони Блинкен, финансы, дипломаты, государственный секретарь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS