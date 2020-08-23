Старшая сестра Дональда Трампа заявила, что у него "нет принципов"

Мэриэнн Трамп Берри, 83-летняя сестра президента США Дональда Трампа, заявила, что ее брат – жестокий человек, которому нельзя доверять.

Старшая сестра президента США Дональда Трампа, бывшая судья Верховного суда США Мэриэнн Трамп Берри назвала своего брата беспринципным человеком. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на тайно записанный разговор Мэриэнн Трамп Берри с племянницей американского президента Мэри Трамп.

На одной из записей 83-летняя сестра Трампа сказала, что она слышала интервью со своим братом в 2018 году на канале Fox News. В нем он предположил, что отправит ее на границу, чтобы наблюдать за случаями разлучения детей-иммигрантов со своими родителями.

В другом месте записи она говорит, что у Трампа "проклятый Twitter, в котором он пишет ложь". Также Барри говорит о том, что ее брат никогда не читал ее мнения по иммиграционным делам.

В какой-то момент Мэриэнн Трамп Берри говорит своей племяннице, что Дональд Трамп жесток и ему нельзя доверять.

Мэри Трамп в июле этого года издала книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ней племянница американского президента описывает своего дядю как лгуна и деспота. Мэри Трамп утверждает, что характер Дональда Трампа сформировался под влиянием слабых отношений с матерью, которую также звали Мэри Трамп. Племянница Трампа пишет, что в детстве американский лидер "страдал от лишений, которые навредили ему на всю жизнь", и в результате этого у него появились такие черты личности, как нарциссизм и запугивание.

Мэри Трамп, которой сейчас 55 лет, – дочь старшего брата Дональда Трампа. Фред Трамп-младший умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа, вызванного осложнениями от алкоголизма. В своей книге, по данным The Daily Beast, Мэри Трамп обвиняет своего деда Фреда Трампа и дядю Дональда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.