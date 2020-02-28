Столкновения в Нью-Дели. Количество жертв возросло до 38

В результате столкновений в столице Индии пострадало около 350 человек.

Количество жертв столкновений между индуистскими и мусульманскими группами в Нью-Дели возросло до 38. Об этом 28 февраля сообщает Hindustian Times.

Из них 25 человек были доставлены мертвыми в больницу Гуру-Тег-Бахадур, в том числе четверо из больницы Аль-Хинд, где толпа держала раненого в заложниках. Три тела были найдены в канализации, еще 10 человек умерли уже в больнице.

Около 350 человек получили ранения, у многих из них ожоги кислотой и огнем, травмы от камней и палок, колотые и пулевые ранения.

Протесты на северо-востоке города начались 23 февраля из-за нового закона о гражданстве, а к 25 февраля они переросли в столкновения между индуистскими и мусульманскими группами. Новый закон упрощает получение индийского гражданства немусульманами из трех мусульманских стран – Афганистана, Пакистана и Бангладеш, – если они сталкиваются с притеснениями на родине. Часть протестующих, как пишет Hindustan Times, считает закон дискриминационным, "потому что он делает религию тестом на гражданство".

Протесты также совпали с визитом в столицу Индии президента США Дональда Трампа.