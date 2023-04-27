Суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Украины

Неижпапа заочно арестован в Москве якобы "за организацию посягательства на жизнь военнослужащего", написали российские пропагандистские СМИ Фото: ВМС ЗС України / Facebook

О решение суда 27 апреля проинформировало пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

"Командующий ВМС Украины Неижпапа заочно арестован в Москве за организацию посягательства на жизнь военнослужащего", – сказано в сообщении.

27 апреля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Неижпапу.

ТАСС отметил, что Неижпапа якобы заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальная мера наказания которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ходатайство о заочном аресте Неижпапы поступило в Хамовнический райсуд Москвы, указало российское пропагандистское агентство.