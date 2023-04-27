Суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Украины

О решение суда 27 апреля проинформировало пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.
"Командующий ВМС Украины Неижпапа заочно арестован в Москве за организацию посягательства на жизнь военнослужащего", – сказано в сообщении.
27 апреля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Неижпапу.
ТАСС отметил, что Неижпапа якобы заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальная мера наказания которой предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ходатайство о заочном аресте Неижпапы поступило в Хамовнический райсуд Москвы, указало российское пропагандистское агентство.
Уроженец Севастополя Неижпапа был назначен командующим ВМС Украины 11 июня 2020 года.
16 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский повысил в звании Неижпапу до вице-адмирала.
Указ был подписан через несколько дней после уничтожения российского флагманского крейсера "Москва" в Черном море с помощью противокорабельных ракет украинского производства "Нептун". Дивизионы с "Нептуном" должны входить в состав ВМС.