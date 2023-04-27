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Суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Украины

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Неижпапа заочно арестован в Москве якобы "за организацию посягательства на жизнь военнослужащего", написали российские пропагандистские СМИ
Неижпапа заочно арестован в Москве якобы "за организацию посягательства на жизнь военнослужащего", написали российские пропагандистские СМИ
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В России заочно арестовали командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу.

О решение суда 27 апреля проинформировало пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

"Командующий ВМС Украины Неижпапа заочно арестован в Москве за организацию посягательства на жизнь военнослужащего", – сказано в сообщении.

27 апреля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Неижпапу.

ТАСС отметил, что Неижпапа якобы заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальная мера наказания которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ходатайство о заочном аресте Неижпапы поступило в Хамовнический райсуд Москвы, указало российское пропагандистское агентство.

Контекст:

Уроженец Севастополя Неижпапа был назначен командующим ВМС Украины 11 июня 2020 года.

16 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский повысил в звании Неижпапу до вице-адмирала. 

Указ был подписан через несколько дней после уничтожения российского флагманского крейсера "Москва" в Черном море с помощью противокорабельных ракет украинского производства "Нептун". Дивизионы с "Нептуном" должны входить в состав ВМС.

Теги: Россия, Украина, Москва, арест, розыск, ВМС Украины, МВД РФ, война России против Украины, суд, Алексей Неижпапа
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