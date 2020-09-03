Суд в Словакии оправдал бизнесмена, которого обвиняли в заказе убийства журналиста Куцяка

Специализированный уголовный суд в словацком городе Пезинок пришел к выводу, что вина словацкого бизнесмена Мариана Кочнера в заказе убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты не доказана. Прокуратура подала апелляцию на это решение.

3 сентября Специализированный уголовный суд в словацком городе Пезинок оправдал бизнесмена Мариана Кочнера по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка, сообщило издание Aktualíty, в котором работал погибший.

В марте 2019 года Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Бизнесмен был одним из фигурантов расследований Куцяка.

Суд пришел к выводу, что вина Кочнера, а также Алены Жужовой, которую считали организатором преступления, не доказана. Бизнесмен был приговорен только к денежному штрафу в размере 5000 евро за незаконный оборот оружия; Жужова, как отметило издание Novinky.cz, полностью оправдана.

Бывшего полицейского Томаша Сабо, который, как считает следствие, доставил убийцу к дому Куцяка, приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Прокуратура уже подала апелляция на сегодняшнее решение суда, поэтому окончательный вердикт вынесет Верховный суд, сообщило Aktualíty.

Правоохранители установили, что убил журналиста бывший военнослужащий Мирослав Марчек. Он признал свою вину и в апреле 2020 года был приговорен к 23 годам тюрьмы. Кроме того, по этому делу ранее был вынесен приговор бывшему менеджеру пиццерии Золтану Андруско, который признался в причастности к убийству. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, Андруско нанял Марчека и Сабо для совершения убийства. В декабре 2019 года его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Журналист-расследователь Куцяк был застрелен в собственном доме в поселке Велька Мача вблизи Братиславы в феврале 2018 года, также была убита его невеста. Куцяк являлся автором ряда резонансных расследований, в частности о связях итальянской мафии с представителями правящей партии Словакии и коррупционных скандалах. Издание Aktualíty напомнило, что Куцяк написал 26 статей о "сомнительном бизнесе" Кочнера. Бизнесмен за несколько месяцев до убийства Куцяка угрожал ему по телефону.

Следствие считает, что за убийство заказчик заплатил €70 тыс.

Это первое убийство журналиста в Словакии с 1993 года, когда страна обрела независимость. Преступление вызвало массовые протесты в стране, вследствие которых в отставку подал премьер-министр Роберт Фицо и несколько министров.