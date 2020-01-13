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В Словакии бывший военный признался в убийстве журналиста Куцяка

Признание ответственности за убийство словацкого журналиста Яна Куцяка может помочь экс-военному Мирославу Марчеку избежать пожизненного лишения свободы, пишет Reuters.

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Сегодня Марчек выступил в суде
Сегодня Марчек выступил в суде
Фото: ЕРА

Бывший военный Мирослав Марчек признался в убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters.

Такое заявление он сделал сегодня в ходе судебного заседания. Его признание может стать смягчающим фактором – Марчеку грозит пожизненное заключение.

Еще двое других обвиняемых, в том числе бизнесмен Мариан Кочнер, которому было предъявлено обвинение в заказе убийства журналиста, заявили суду о своей невиновности.

Как отмечает Reuters, признание Марчека не было неожиданностью, потому что в апреле 2019 года СМИ писали, что бывший военный признал свою вину.

Журналист издания Aktualíty Куцяк был застрелен в собственном доме в поселке Велька Мача в феврале 2018 года, также была убита его невеста Мартина Кушнирова. Куцяк был автором ряда резонансных расследований, в частности о связях итальянской мафии с представителями правящей Социал-демократической партии Словакии.

15 марта, после массовых акций протеста, связанных с убийством Куцяка, в отставку подал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. До этого в отставку ушло несколько министров его правительства.

27 сентября словацкая полиция задержала восьмерых подозреваемых в убийстве Куцяка, но большинство из них позже отпустила. 

В октябре в прокуратуре сообщили, что 44-летняя Алена Жужова, вероятно, является заказчиком убийства журналиста. Она связана со словацким бизнесменом Марианом Кочнером. Куцяк расследовал его возможные контакты с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Жужова работала переводчиком на встречах предпринимателя с гостями из Италии.

За убийство Куцяка заказчик заплатил €70 тыс.

14 марта 2019 года бизнесмену Кочнеру предъявили обвинение в заказе убийства журналиста.

30 декабря Специализированный уголовный суд Словакии вынес приговор Золтану Андруско, который признался в организации убийства Куцяка.

Теги: Словакия, убийство, журналисты, пожизненное заключение, Ян Куцяк, Мариан Кочнер, суд
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