ГОРДОН
 
 
МИР

Судно Ever Given, которое блокировало Суэцкий канал, прибыло в Роттердам – с задержкой в четыре месяца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Знаменитый контейнеровоз прибыл в Нидерланды
Знаменитый контейнеровоз прибыл в Нидерланды
Фото: EPA

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, 29 июля прибыл в порт Роттердама (Нидерланды) после того, как его выпустили власти Египта. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Отмечается, что контейнеровоз должен был прибыть в Роттердам почти на четыре месяца раньше. Он пришвартовался для разгрузки до 3 августа, затем корабль отправится в порт Феликстоу в Англии. 

Как сообщили в управлении порта, на борту судна находятся около 14 тыс. контейнеров с товарами, часть из которых предназначена для голландского рынка. 

В частности, по данным корпорации, дилеры ждут более тысячи мотоциклов, которые привезло судно. Местное издательство ждет контейнер с 71 тыс. школьных дневников. Владелец издательства отмечает, что если бы груз не прибыл вовсе, он бы получил его стоимость по страховке, а теперь, скорее всего, из-за задержки сможет продать только часть груза и понесет ущерб. 

Контекст:

Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

Блокировка Суэцкого канала вызвала всплеск загрязнения из-за застрявших там более 350 судов.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. В тот же день в канале возобновилось движение судов.

12 апреля судно арестовалиадминистрация Суэцкого канала требовала от владельцев выплатить компенсацию в $900 млн. В результате переговоров, по данным СМИ, сумма уменьшилась до $550 млн. 7 июля контейнеровоз покинул Суэцкий канал.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

Теги: Нидерланды, корабль, торговля, судно, порт, судоходство, Суэцкий канал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Йоханссон будет судиться с Disney из-за порядка $50 млн недополученной прибили
Йоханссон будет судиться с Disney из-за порядка $50 млн недополученной прибили
Фаршированный перец. Рецепт Эктора Хименеса-Браво
Фаршированный перец. Рецепт Эктора Хименеса-Браво
Билык сообщила, что официально развелась с Ахмадовым
Билык сообщила, что официально развелась с Ахмадовым
"Милота". Loboda впервые показала лицо дочери, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Линдеманну
"Милота". Loboda впервые показала лицо дочери, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Линдеманну
"Лицо изменилось", "Видимо, будет девочка". В сети обсуждают новое фото беременной Осадчей
"Лицо изменилось", "Видимо, будет девочка". В сети обсуждают новое фото беременной Осадчей
"Евгений Ваганович настоящий модник". Жена 75-летнего Петросяна крупным планом показала его ноги
"Евгений Ваганович – настоящий модник". Жена 75-летнего Петросяна крупным планом показала его ноги
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Супер чудо позитив!" alyona alyona запускает курс по "правильному" отдыху
"Супер чудо позитив!" alyona alyona запускает курс по "правильному" отдыху
"Постой, куда ты, мужчина?!" – "Я за арбузом". Влад Яма с женой устроил "мрачную" фотосессию в Карпатах
"Постой, куда ты, мужчина?!" – "Я за арбузом". Влад Яма с женой устроил "мрачную" фотосессию в Карпатах
У Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму умерла мама Субие Налбандова
У Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму умерла мама Субие Налбандова
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Милота". Раздетый по пояс 55-летний Павлик показал, как "живот к животу" спит с новорожденным сыном
"Милота". Раздетый по пояс 55-летний Павлик показал, как "живот к животу" спит с новорожденным сыном
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS