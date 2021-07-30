Судно Ever Given, которое блокировало Суэцкий канал, прибыло в Роттердам – с задержкой в четыре месяца

Отмечается, что контейнеровоз должен был прибыть в Роттердам почти на четыре месяца раньше. Он пришвартовался для разгрузки до 3 августа, затем корабль отправится в порт Феликстоу в Англии.

Как сообщили в управлении порта, на борту судна находятся около 14 тыс. контейнеров с товарами, часть из которых предназначена для голландского рынка.

В частности, по данным корпорации, дилеры ждут более тысячи мотоциклов, которые привезло судно. Местное издательство ждет контейнер с 71 тыс. школьных дневников. Владелец издательства отмечает, что если бы груз не прибыл вовсе, он бы получил его стоимость по страховке, а теперь, скорее всего, из-за задержки сможет продать только часть груза и понесет ущерб.